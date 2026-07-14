Batacazo en España vs. Francia: primer finalista en el Mundial 2026 y hay tristeza en Mbappé

España sonríe en la Copa del Mundo 2026 tras eliminar a la favorita Francia en un partidazo en Texas. En el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL, los españoles dieron una cátedra táctica ante los franceses y se quedaron con un cupo de la final, que se disputará en Nueva York el próximo 19 de julio.

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Los goles de Mikel Oyarzabal (penalti en el minuto 22) y Pedro Porro (minuto 58) sorprendieron a Francia, selección a la que le quedó muy difícil al menos encontrar el empate. La Roja provocó un malestar en el sistema de juego francés, que nadie había podido batir en partidos anteriores; hizo efecto con el marcador en contra y los dirigidos por Didier Deschamps no tuvieron más alternativas para volver al juego.

España y su técnico Luis de la Fuente se comportaron a la altura, administraron de gran manera el marcador y fueron efectivos para castigar a Kylian Mbappé y compañía en momentos claves del encuentro. La estrella del Real Madrid y Ousmane Dembélé, más Michael Olise, se desconectaron y nunca más volvieron a encontrarse tras la estrategia española.

La selección de España desarmó el sistema de juego francés y consiguió su cupo a la final del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Con este 2-0, España se mete en la final del Mundial 2026 y sueña con su segundo título en la Copa del Mundo en la historia, tras Sudáfrica 2010, cuando Xavi Hernández y Andrés Iniesta guiaron la primera corona con Gerard Piqué y Sergio Ramos en la defensa.

España: buen trabajo defensivo y un ataque fulminante

Una extraordinaria defensa desactivó por completo el ataque francés, que tuvo a Mbappé como líder. La medida y la precisión, más las coberturas a tiempo, fueron casi un recital español que ayudó a sacarle provecho a la efectividad de sus compañeros en ataque. Con poca noticia durante el torneo, Luis de la Fuente fortaleció los movimientos atrás y evitó las sorpresas con Dembélé y Olise. No hubo ni un solo disparo al arco de Unai Simón.

Los dirigidos por Luis de la Fuente lograron que Francia se despidiera del Mundial 2026 con un partido sin anotar goles. Foto: @SEFutbol

Por si fuera poco, en la zona de ataque, fue el quinto tanto en el Mundial 2026 de Mikel Oyarzabal, quien iguala la máxima cantidad de goles de un español en una Copa del Mundo, un récord que comparte ahora con Emilio Butragueño (México 1986) y David Villa (Sudáfrica 2010).

España superior a Francia y mira su segundo título mundial

De esta manera, se consumó la tercera victoria consecutiva de España contra su vecino francés, tras las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y de la Liga de Naciones el año pasado (5-4).

La primera acabó con la única estrella que luce La Roja, gracias al recordado tanto de Andrés Iniesta en el minuto 116 (en la prórroga) contra Países Bajos en Sudáfrica 2010.

De hecho, el recorrido de La Roja en este Mundial tiene muchas similitudes con el de hace 16 años: un primer resultado adverso (derrota 1-0 contra Suiza entonces por empate 0-0 ante Cabo Verde en esta edición) para ir mejorando durante el torneo, gracias a la posesión de la pelota y una gran defensa (un solo gol concedido en todo el campeonato, en cuartos contra Bélgica).

El domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium, en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, España tendrá la ocasión de colocarse una segunda estrella en el escudo, hasta ahora con muy poco de Lamine Yamal, quien se ilusiona con su primera corona mundialista con apenas 19 años de edad.