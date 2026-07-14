MinTransporte adopta el primer plan integral para enfrentar el cambio climático en el sector

El Ministerio de Transporte anunció que adoptará el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Sector Transporte (PIGCCS Transporte), con el objetivo de mejorar la acción climática en la industria.

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El instrumento permitirá que haya criterios de sostenibilidad en la infraestructura, movilidad, logística y gestión institucional. Para la cartera, significará una hoja de ruta con políticas de transporte que vayan de la mano con los compromisos nacionales e internacionales de Colombia en el desarrollo sostenible.

Las acciones que establece reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsarán la transición energética, fortalecerán la infraestructura y buscarán tener una gestión más eficiente ante los impactos del cambio climático.

“El cambio climático ya no es un desafío del futuro; es una realidad que impacta nuestras carreteras, puertos, aeropuertos y vías férreas. Con este plan dejamos una hoja de ruta para que Colombia cuente con un sistema de transporte más resiliente, más limpio y preparado para responder a los retos ambientales sin perder competitividad ni conectividad. Estamos construyendo un transporte que protege a las personas, al territorio y al desarrollo del país”, explicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El plan busca reducir las emisiones y constituir lineamientos ambientales en el sector transporte. Foto: Getty Images

Las medidas

Para la cartera, la decisión llega en un momento oportuno por las inundaciones, deslizamientos y lluvias que causan estragos en corredores estratégicos. Este tipo de situaciones también afecta la conectividad de los territorios y todo el sector de transporte.

El PIGCCS Transporte tendrá medidas para promover tecnologías limpias e incorporará criterios de adaptación en el desarrollo de infraestructura. Otras normativas buscarán impulsar la innovación y establecer un mecanismo de seguimiento que evalúe el avance del sector en temas climáticos.

“Asimismo, incorpora principios de gobernanza, financiación, enfoque de género y transición justa como elementos transversales para su implementación”, agregó el Ministerio.

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La resolución indica que el plan deberá actualizarse periódicamente con el objetivo de responder a los retos climáticos y a las metas que asuma el país. El Gobierno nacional aseguró que esta decisión demuestra su compromiso con una infraestructura sostenible y con un sistema de transporte que impulse el crecimiento económico.