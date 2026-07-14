¿Cómo instalar las llantas del carro? Esta es la guía de expertos

El montaje de llantas de un carro puede convertirse en un reto para muchos conductores. Ya sea para instalar ruedas nuevas o para cambiar una pinchada, es una de las técnicas más importantes para propietarios de vehículos.

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Por esa razón, Michelin creó una guía para que los usuarios aprendan a realizar el montaje en casa. Sin embargo, la compañía indicó que al inicio se debe contar con la ayuda de un experto porque una llanta mal instalada puede causar accidentes.

El primer paso, según la compañía, es desmontar las llantas. Lo segundo es sacar las tuercas de las ruedas. Estas están debajo de la tapa del buje y suelen ser de forma redonda o hexagonal.

Para aflojarlas, es importante aplicar presión y empujarlas en el sentido contrario a las agujas del reloj. En este punto, se puede retirar la inserción de las válvulas y sacar las llantas viejas del rin. Los técnicos expertos utilizan un distanciador de ruedas para facilitar el proceso y no causar ningún daño en los componentes.

Para cambiar las llantas, el gato y el carro deben estar sujetos al suelo sin desequilibrios. Foto: Getty Images

El montaje

Una vez las llantas viejas hayan sido retiradas, es momento de instalar las nuevas. Lo primero es revisar el estado del rin y restos de óxido que lo puedan estar desgastando.

Para ubicar el neumático, Michelin recomienda comprobar que los símbolos en la banda de rodamiento estén orientados a la dirección correcta. Al montarla, se utiliza una manguera de extensión larga de seguridad para inflar las ruedas hasta la presión correcta.

El técnico deberá comprobar si las llantas tenían signos de desgaste para identificar una posible desalineación de la dirección o el desequilibrio, que pueda causar problemas futuros.

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“Si es así, el técnico puede modificar la geometría del eje del carro para que esté en la posición correcta o corregir el equilibrio de las ruedas para que el peso se distribuya uniformemente”, indicó Michelin.

El último paso es revisar que hayan quedado bien montadas. En el caso de que sean llantas direccionales, deberán ser colocadas en la dirección correcta. Cuando estén ubicadas en la posición adecuada, una flecha en el costado del neumático aparecerá en la dirección de rotación.

Las tuercas deben ser apretadas con presión con una herramienta profesional llamada la llave dinamométrica. Michelin indicó que si un conductor se queda varado, puede recurrir a cambiar la llanta por sí mismo antes de acudir a un profesional.

El tiempo de duración para cambiar las llantas dependerá de la práctica del conductor, pero el consejo de la marca es tomarse el tiempo necesario y realizar el proceso con seguridad. Para trabajar en las llantas, se debe estar en una zona segura con el vehículo y el gato estables en el suelo, el freno de mano activado y el carro en posición de estacionamiento para que no se mueva.