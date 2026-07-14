Crudos titulares de la prensa de Francia por la decepción de su selección en el Mundial 2026

Descalabro por donde se le vea lo de Francia en la semifinal del Mundial 2026 vs. España. La dura derrota por 0-2 les impidió a los galos ir a su tercera final consecutiva y arrebatarle el título a Argentina, con la que perdieron cuatro años atrás.

Luis de la Fuente hizo un planteamiento preciso para neutralizar a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y demás figuras del elenco francés. En ningún instante los capos de Les Bleus pesaron y al final salieron decepcionados del estadio de Texas.

Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé protestaron en la semifinal vs. España del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Eric Gay

Ahora dicho plantel se tendrá que conformar con jugar el partido por el tercer puesto, previsto para el sábado 18 de julio. Su rival saldrá del choque entre Inglaterra y Argentina que se llevará a cabo este miércoles 15 de julio.

Una vez se dio el pitazo final, los medios deportivos más importantes de Francia movieron sus redacciones para titular de manera cruda el desenlace de su seleccionado. L’Équipe escribió: “El accidente de Dallas”.

En el texto ampliaron la noticia describiendo lo sucedido: “La selección francesa fue derrotada por España y eliminada en las semifinales de la Copa del Mundo”.

A su cuenta de X, el importante portal galo llevó frases algo más duras. Allí aceptó una derrota justa por el mal partido hecho de los suyos: “Asfixiada en todos los sectores del juego, el equipo de Francia se inclinó lógicamente en semifinales de la Copa del Mundo ante un impresionante equipo de España”.

RMC Sport también sacó un encabezado fatídico luego del fin de la participación de los suyos en la Copa del Mundo: “Les Bleus derrotados en la semifinal del Mundial, el sueño americano llega a un final brutal”.

Para la campeona en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, lo ocurrido en el Mundial de 2026 es un retroceso absoluto. No llegar al último día con la chance de jugar por el máximo trofeo hace replantearse múltiples decisiones de cara al futuro futbolístico de dicho país.

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Con una extraordinaria defensa que desactivó por completo el ataque francés, que hasta ahora había maravillado en el torneo y que se quedó sin un solo disparo al arco de Unai Simón, España se llevó el triunfo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (minuto 22, de penal) y Pedro Porro (minuto 58).

Es el quinto tanto en el torneo de Oyarzabal, que iguala la máxima cantidad de goles de un español en un Mundial, un récord que comparte ahora con Emilio Butragueño (México 1986) y David Villa (Sudáfrica 2010).

También es la tercera victoria consecutiva de España contra su vecino continental, tras las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y de la Liga de Naciones el año pasado (5-4).

Así, España se clasifica para la segunda final mundialista de su historia. La primera acabó con la única estrella que luce La Roja, gracias al recordado tanto de Andrés Iniesta en el minuto 116 (en la prórroga) contra Países Bajos en Sudáfrica 2010.

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De hecho, el recorrido de España en este Mundial tiene muchas similitudes con el de hace 16 años: un primer resultado adverso (derrota 1-0 contra Suiza entonces por empate 0-0 ante Cabo Verde en esta edición) para ir mejorando durante el torneo, gracias a la posesión de la pelota y una gran defensa (un solo gol concedido en todo el campeonato, en cuartos contra Bélgica).

El domingo en el MetLife Stadium, en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, España tendrá la ocasión de colocarse una segunda estrella en el pecho.

*Con información de AFP.