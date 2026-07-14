España acelera rumbo a la final del Mundial 2026: del Ferrari de más de 500.000 euros a las millonarias máquinas de La Roja

La Selección España afronta este martes uno de los partidos más exigentes de su camino en el Mundial 2026. La Roja mide fuerzas con Francia en las semifinales del torneo, un duelo entre dos potencias del fútbol europeo que definirá cuál de las selecciones disputará el título y cuál tendrá que conformarse con pelear por el tercer lugar.
Mientras millones de aficionados siguen cada jugada, fuera del terreno de juego hay otro aspecto que suele despertar curiosidad entre los seguidores: los vehículos que conducen las estrellas del combinado español. Aunque algunos prefieren la discreción, otros han apostado por auténticos superdeportivos que combinan potencia, lujo y tecnología.
La colección de carros de la Selección Española
Ferran Torres y el Ferrari que supera el medio millón de euros
Si hay un carro que roba miradas dentro del garaje de la selección española, es el Ferrari 812 Superfast de Ferran Torres.
El delantero del Barcelona eligió uno de los modelos más exclusivos de la firma italiana. Su motor V12 desarrolla cerca de 800 caballos de potencia, puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos y alcanza velocidades que rondan los 340 km/h. Su valor supera los 500.000 euros, por lo que se convierte en uno de los vehículos más costosos entre los internacionales españoles.
@mr.mowo
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Dani Olmo apuesta por la deportividad eléctrica
El volante ofensivo demuestra que el alto rendimiento también puede ser eléctrico.
Entre sus vehículos destaca un Porsche Taycan Turbo S, un modelo que se ha ganado un lugar entre los deportivos más rápidos del mercado gracias a su aceleración, tecnología y autonomía. Es capaz de desarrollar hasta 761 caballos de potencia y ofrece prestaciones comparables con las de muchos superdeportivos tradicionales.}
@porschecentrecalgary
Not your Typical Taycan. The 938 horsepower Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo. #Porsche #Taycan #TaycanTurboS #TurboS♬ original sound - Porsche Centre Calgary
Rodri combina lujo y potencia
El mediocampista, considerado uno de los referentes del fútbol mundial, también tiene debilidad por los vehículos de gran tamaño.
Su elección es un Audi RS Q8, un SUV de altas prestaciones que reúne comodidad para el día a día con un motor V8 biturbo que entrega cerca de 600 caballos de potencia. Un modelo pensado para quienes buscan espacio sin sacrificar velocidad.
@glenmoreaudi
It's here. The new 2025 RSQ8 Performance has landed at Glenmore Audi🖤 #Audi #AudiRS #AudiRSQ8 #RSQ8 #RSQ8Performance #Calgary♬ original sound - Glenmore Audi
Morata y un familiar con alma de deportivo
Aunque muchos relacionan los carros familiares con la comodidad, Álvaro Morata demuestra que pueden ofrecer mucho más.
El atacante conduce un Audi RS6 Avant, un vehículo reconocido por combinar un amplio espacio interior con un motor capaz de desarrollar alrededor de 600 caballos de potencia. Gracias a esa configuración, puede ofrecer un desempeño propio de un deportivo sin perder practicidad.
@glenmoreaudi
The last of her kind. The Audi RS6 Avant Performance. Allocations available until April 2025. #Audi #RS6 #AudiRS6 #RS6Avant #RS6Performance♬ original sound - Glenmore Audi
Pedri prefiere un compacto de alto rendimiento
Lejos de los modelos más llamativos, el joven mediocampista ha optado por un automóvil que destaca por su equilibrio.
El Volkswagen Golf R reúne potencia, tracción integral y un diseño discreto que esconde un comportamiento deportivo. Es una alternativa muy apreciada por quienes buscan rendimiento sin recurrir a vehículos de gran tamaño.
@nordenvolkswagen
The 2025 MK 8.5 Golf R Black Edition. The Golf R is now available with the Black Edition package and a full titanium Akrapovic exhaust system Unit not available for purchase. Please reach at 780-484-3000 to learn more. • • • #fy #fyp #fypシ゚ #trendingvideo #volkwagen #vw #vwr #golfr #golf #golfrblackedition #mk85 #vwcanada #yeg #yeglocal♬ som original - MP Music
Lamine Yamal ya empieza a construir su colección
A pesar de su corta edad, una de las grandes figuras de España ya ha comenzado a mostrar su gusto por los automóviles.
Entre los modelos asociados al extremo aparece un Cupra Formentor, un SUV deportivo español que combina diseño agresivo, tecnología y versiones que superan los 300 caballos de potencia.
@nordenvolkswagen
The 2025 MK 8.5 Golf R Black Edition. The Golf R is now available with the Black Edition package and a full titanium Akrapovic exhaust system Unit not available for purchase. Please reach at 780-484-3000 to learn more. • • • #fy #fyp #fypシ゚ #trendingvideo #volkwagen #vw #vwr #golfr #golf #golfrblackedition #mk85 #vwcanada #yeg #yeglocal♬ som original - MP Music
El carro más inesperado de toda la selección
No todos los internacionales españoles sienten fascinación por los superdeportivos.
El portero David Raya conserva un Seat Panda, un modelo clásico que mantiene por el valor sentimental que representa para él. Su elección rompe por completo con la tendencia del resto del plantel y demuestra que, incluso entre futbolistas de élite, hay espacio para los recuerdos antes que para el lujo.
Más allá de Ferrari, Porsche o Audi, la colección de vehículos de la selección española refleja la personalidad de cada uno de sus protagonistas. Algunos prefieren la exclusividad y la velocidad extrema; otros se inclinan por modelos más discretos o cargados de historia.
Lo cierto es que, mientras buscan la gloria en el Mundial 2026, sus carros también se han convertido en otro motivo para captar la atención de los aficionados.
@canalrcn 🇪🇸⚽ Pedro Porro apareció para marcar el 2-0 y acercar a España a la gran final del Mundial 2026. 🔥🏆 #FIFAWorldCup #TikTokDeportes #HoyRespiroMundial ♬ sonido original - CanalRCN