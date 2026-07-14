Movilidad de Bogotá este martes 14 de julio: estas son las marchas y bloqueos programados

Este martes 14 de julio, la movilidad en Bogotá se vio afectada por siniestros viales, vehículos varados y fallas semafóricas que dificultaron el tráfico normal.

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En cuanto a movilizaciones, la Secretaría de Movilidad solo recibió una solicitud para acompañar un plantón en la carrera 4 # 54-50, de la localidad de Chapinero a las 2:00 p. m.

Sin embargo, la entidad está atenta a tres puntos de la ciudad, donde se presentan manifestaciones desde horas de la mañana. En la Agencia Nacional de Tierras, ubicada en la calle 43 # 57-41, campesinos del OSOECS causan bloqueos en los accesos.

La concentración de integrantes de la Asociación Esperanza Campesina de Silvania está solicitando que se cumplan los acuerdos con la entidad. Los trabajadores y usuarios de la ANT permanecen retenidos al interior de las instalaciones.

“Durante la interlocución con los voceros, estos manifiestan inconformidad por presuntos incumplimientos en los acuerdos relacionados con la entrega de tierras. La ANT informa que se mantiene una mesa de trabajo programada y reitera que el bloqueo impide la atención a la comunidad”, explicó la Secretaría de Gobierno.

Los manifestantes ingresaron una pipeta de gas al lugar y cuentan con elementos para permanecer en el edificio. Las autoridades indicaron que, si se mantienen los bloqueos, cancelarán la mesa de trabajo.

En la localidad de Chapinero se presenta un plantón programado por los representantes de la ciudadana Otilia Rodríguez Velásquez. En la Carrera 4 #54-50, los manifestantes están expresando su inconformidad frente al desalojo y exigen respuesta a la acción de tutela interpuesta.

La Alcaldía también estará monitoreando durante el día a los indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) localizados en el Hotel Centro Plaza de la Carrera 4 #12B-12. La comunidad permanece hospedada en el sector y, hasta ahora, no hay afectaciones a la convivencia.

Movilidad en Bogotá

Uno de los primeros incidentes de movilidad este martes ocurrió sobre las 5:26 a. m. en la avenida Cali con avenida Chile, en Engativá, donde un tractocamión y un camión chocaron, afectando el paso por la intersección.

Hacia las 6:30 a. m. se reportó una falla semafórica en la intersección de la NQS con calle 33, en Teusaquillo. Más tarde, a las 10:05 a. m., hubo otra falla de este tipo en la carrera 27 con calle 19, en la localidad de Los Mártires.

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La mañana también estuvo marcada por varios siniestros con motociclistas. Un camión y una motocicleta chocaron en la avenida Cali con avenida Américas, en Kennedy, mientras que minutos después, un tractocamión y un motociclista se vieron involucrados en otro accidente sobre la avenida carrera Décima con calle 23 sur, en San Cristóbal.

En Usaquén, un bus zonal presentó problemas mecánicos en la carrera Séptima con calle 170, sentido norte-sur. Por su parte, TransMilenio informó que, debido a un siniestro vial ajeno a la operación en el que un motociclista cayó al carril exclusivo entre las estaciones Pepe Sierra–UTEL Universidad y Calle 127, las rutas de la troncal Norte debieron salir al carril mixto.