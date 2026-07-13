Pico y placa en Bogotá del martes 14 al viernes 17 de julio: evite sanciones

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó cómo regirá la rotación del pico y placa en Bogotá desde el martes 14 al viernes 17 de julio de 2026, en Bogotá.

Así regirá el pico y placa regional del lunes 13 de julio: horarios y sanciones

En tal sentido, para esos días, la medida regirá para vehículos particulares de la siguiente manera:

Martes 14 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 15 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 16 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 17 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 18 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 19 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

La entidad detalló que los horarios y las placas autorizadas se mantienen, según lo establecido para vehículos particulares y taxis.

Durante estos periodos, los conductores cuya placa no esté autorizada deben abstenerse de circular para evitar sanciones.

Para vehículos particulares, la restricción rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

La entidad también reiteró que los ciudadanos que deseen ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la plataforma oficial y consultar la modalidad de “Pico y Placa Solidario”, una opción mediante la cual es posible realizar un pago para utilizar el vehículo sin restricciones dentro de Bogotá.

La SDM precisó que el único canal oficial para adquirir esta modalidad es el sitio web institucional, www.movilidadbogota.gov.co, y señaló que el pago debe realizarse exclusivamente a través del botón de PSE habilitado dentro de la misma plataforma.

Entre tanto, para los taxis, desde el martes 14, al viernes 17 de julio de 2026, la medida rige como se describe a continuación, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Martes 14 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miércoles 15 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 16 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 17 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Sábado 18 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Domingo 19 de julio: No aplica la medida de pico y placa.

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