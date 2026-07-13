Pico y placa en Bogotá del martes 14 al viernes 17 de julio: evite sanciones

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó cómo regirá la rotación del pico y placa en Bogotá desde el martes 14 al viernes 17 de julio de 2026, en Bogotá.
En tal sentido, para esos días, la medida regirá para vehículos particulares de la siguiente manera:
- Martes 14 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 15 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 16 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 17 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 18 de julio: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 19 de julio: no aplica la medida de pico y placa.
La entidad detalló que los horarios y las placas autorizadas se mantienen, según lo establecido para vehículos particulares y taxis.
Durante estos periodos, los conductores cuya placa no esté autorizada deben abstenerse de circular para evitar sanciones.
Para vehículos particulares, la restricción rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.
La entidad también reiteró que los ciudadanos que deseen ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la plataforma oficial y consultar la modalidad de “Pico y Placa Solidario”, una opción mediante la cual es posible realizar un pago para utilizar el vehículo sin restricciones dentro de Bogotá.
La SDM precisó que el único canal oficial para adquirir esta modalidad es el sitio web institucional, www.movilidadbogota.gov.co, y señaló que el pago debe realizarse exclusivamente a través del botón de PSE habilitado dentro de la misma plataforma.
Entre tanto, para los taxis, desde el martes 14, al viernes 17 de julio de 2026, la medida rige como se describe a continuación, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.
- Martes 14 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Miércoles 15 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 16 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 17 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 18 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Domingo 19 de julio: No aplica la medida de pico y placa.
Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Caravana presidencial.
- Vehículo de servicio diplomático o consular.
- Funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
- Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos de medios de comunicación.
- Vehículos de autoridades judiciales.
- Vehículos de transporte escolar.
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
- Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
- Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (pico y placa solidario) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.