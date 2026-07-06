Pico y placa en Bogotá y Medellín: restricciones para la semana del 7 al 12 de julio de 2026

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía de Medellín compartieron sus calendarios para el pico y placa que se regirá en sus respectivas ciudades del 7 al 12 de julio de 2026.

Pico y placa en Cali del 7 al 12 de julio: evite multas e inmovilizaciones

En el caso de la capital del país, esta medida será solamente para vehículos particulares y taxis, mientras que para el Valle del Aburrá será la misma con la adición de motocicletas.

Agentes y autoridades de tránsito insisten en que los ciudadanos que se movilicen en sus vehículos cumplan la medida y recuerdan que quienes sean sorprendidos incumpliendo las normas establecidas recibirán una sanción económica.

Según el Código Nacional de Tránsito, transitar durante los horarios de restricción conlleva una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares y taxis para la semana del 7 al 12 de julio de 2026

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, reiteró la vigencia de los horarios y las placas establecidos para la medida. La restricción para vehículos particulares rige de martes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

En el caso de los taxis, el horario va desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Pico y Placa en Bogotá Foto: Getty Images

Teniendo en cuenta este aspecto, el pico y placa para carros particulares en Bogotá se regirá de la siguiente manera:

Martes 7 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 8 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 9 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 10 de julio: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 11 de julio: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 12 de julio: No aplica la medida de pico y placa.

Mientras que para los taxis, el Pico y Placa está establecido de la siguiente forma:

Martes 7 de julio: Pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Miércoles 8 de julio: Pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jueves 9 de julio: Pueden circular los taxis con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los taxis con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 10 de julio: Pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 11 de julio: Pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Domingo 12 de julio: No aplica la medida de pico y placa.

Pico y placa en Medellín para vehículos particulares, motos y taxis para la semana del 7 al 12 de julio de 2026

En Medellín, el horario establecido por la Alcaldía para los vehículos particulares y las motocicletas va desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

En el caso de los taxis del Valle de Aburrá, la medida rige entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Pico y Placa Medellín Foto: Alcaldía de Medellín - API

Por ende, el pico y placa para carros particulares y motocicletas será regido así:

Martes 7 de julio: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0 y 3 .

No pueden circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 8 de julio: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 4 y 6 .

No pueden circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 9 de julio: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 9 .

No pueden circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 10 de julio: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 2 y 8 .

No pueden circular los vehículos con placas terminadas en . Sábado 11 de julio: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 12 de julio: No aplica la medida de pico y placa.

Mientras que para los taxis, esta es establecida de la siguiente forma: