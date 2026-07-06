¿Quién es el nuevo gerente general de TransMilenio? Ya se posesionó Pedro Mauricio Gutiérrez

Tras los cambios anunciados por el alcalde Carlos Fernando Galán, el pasado 2 de julio se posesionó Pedro Mauricio Gutiérrez como el nuevo gerente general de TransMilenio.

Cambios en el gabinete: Galán anuncia la salida de la secretaria de Movilidad y designa a la gerente de TransMilenio como reemplazo

Gutiérrez venía ejerciendo como subgerente bajo el liderazgo de María Fernanda Ortiz, quien se convirtió en la nueva secretaria distrital de Movilidad tras la salida de Claudia Díaz.

“Asumirá la gerencia de TransMilenio. Teniendo en cuenta su experiencia, conocimiento y participación en los procesos que han venido surtiéndose en la empresa, vamos a garantizar continuidad para que tengamos cada vez un mejor sistema”, explicó Galán sobre los cambios de gabinete.

El nuevo gerente es originario de Bogotá, líder ejecutivo y abogado con 21 años de experiencia en proyectos de infraestructura y gestión corporativa de alta complejidad, según TransMilenio.

Además, es magíster en Derecho Corporativo, de donde se graduó con mención honorífica. De igual forma, es especialista en Derecho Ambiental y Derecho Minero-Energético.

El alcalde Galán fue el encargado de posesionar a Gutiérrez. Foto: SDM

La experiencia del nuevo gerente

También se ha desempeñado como consultor estratégico en temas de estructuración y ejecución de proyectos de inversión de transporte, infraestructura, energía y servicios públicos.

“A lo largo de su trayectoria ha liderado complejas negociaciones nacionales e internacionales, consolidándose como vocero institucional y negociador estratégico en escenarios multiculturales y regionales. Su experiencia incluye la estructuración y cierre exitoso de proyectos de alto impacto”, indicó la Secretaría de Movilidad.

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Adicional a esto, hizo parte de fusiones y adquisiciones, tiene experiencia en financiación de proyectos y asociaciones público-privadas. Su hoja de vida indica que tiene experiencia en la resolución de controversias y arbitrajes, así como conocimiento en la gestión ante juntas jurídicas, entidades públicas, medios de comunicación e inversionistas.

En su etapa de subgerente general de TransMilenio, estuvo a cargo de la estrategia institucional y lideró la operación del sistema, que tiene un presupuesto mayor a los 10 billones de pesos. Además, debió coordinar a más de 1.300 colaboradores directos.