En los últimos días, miles de trabajadores de Mercedes-Benz en Alemania salieron a protestar debido a las nuevas medidas anunciadas por la compañía.

Este es el país que logró un 90% de energía renovable y ya es el rey de los autos eléctricos en América Latina

Los manifestantes están organizados junto al sindicato IG Metall y realizaron un plantón frente a las plantas de producción de Mercedes en ciudades como Sindelfingen y Bremen.

Los empleados están protestando por una serie de decisiones de Mercedes, como los aumentos de las horas de trabajo semanales sin opción de pago extra. Además, la compañía de autos de lujo habría realizado recortes a las prestaciones.

“Mientras que los accionistas se benefician enormemente, se supone que los empleados deben sacrificar sus derechos garantizados por contrato”, explicó Christiane Benner, directora ejecutiva de IG Metall, en medio de una protesta en Düsseldorf.

Las protestas empezaron el pasado viernes 3 de julio. Foto: Bernd Weissbrod/DPA via AP

¿Qué dice Mercedes?

El sindicato aseguró que en las protestas han participado más de 33.000 trabajadores. Sin embargo, Mercedes aseguró que fueron 16.000 personas las que se manifestaron frente a seis plantas de la empresa.

“Los costes estructurales en Alemania, en particular los costes laborales, no son competitivos según los estándares internacionales”, afirmó Mercedes-Benz.

La marca habría reducido el año pasado los beneficios de sus empleados en medio de un plan de ahorro. La empresa ha expresado que se ha visto afectada por las medidas arancelarias de Donald Trump y la llegada de vehículos a menor precio de China.

Un portavoz de la compañía aseguró que se reunirán con los representantes de los trabajadores y que se toman “muy en serio cualquier posible incertidumbre o preocupación”.

El sindicato IG Metall indicó que en los próximos días se vienen más protestas contra la industria automotriz en Alemania. En Volkswagen hay preocupación luego de que anunciaran medidas similares a las de Mercedes.

¿Destronado? El gigante chino que tiene a Tesla contra las cuerdas

La semana pasada, señalaron que, debido a recortes y problemas de presupuesto, deberán eliminar hasta 100.000 puestos de trabajo y cuatro plantas de producción en Alemania.

Esta cifra es el doble de los 50.000 puestos que había anunciado previamente Volkswagen. Tras las protestas de 2024, la marca se comprometió con IG Metall a que no volvería a despedir empleados por razones operativas.

La promesa quedó evidenciada en un acuerdo firmado por ambas partes e incluyó evitar cierres hasta 2030. Según la emisora alemana Zu Navigation, las plantas que serán clausuradas serían las de Hannover, Zwickau, Emden y Neckarsulm.