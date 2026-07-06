Movilidad en Bogotá este lunes 6 de julio: así avanza el tránsito en las principales vías y estaciones de TransMilenio en Bogotá

Este lunes 6 de julio Bogotá inició una nueva jornada de movilidad con la circulación de las rutas de TransMilenio desde las 4:00 a. m. La Secretaría Distrital de Gobierno entregó un reporte sobre las manifestaciones que podrán afectar el tránsito de la capital esta semana.

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Para este lunes, la entidad no recibió ninguna solicitud de acompañamiento, por lo que no hay movilizaciones programadas. Sin embargo, para el martes 7 de julio se convocó a la “Marcha por la Liberación de la Marihuana 2026”.

El evento se llevará a cabo de 4:00 p. m. a 11:00 p. m. y el punto de encuentro para los interesados es el parque detrás del Centro Empresarial Conecta, frente a los patios, en la localidad de Engativá.

En este mismo espacio se desarrolla el “Evento cultural con reivindicaciones OIL 710”. La hora aún no ha sido confirmada, por lo que los participantes deberán estar atentos a las actualizaciones que publique la Secretaría.

Las jornadas de movilizaciones son acompañadas por equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Administración Distrital que buscan proteger el derecho a la manifestación pacífica y garantizar la seguridad de todos.

Movilidad de Bogotá este lunes

En la mañana del 6 de julio se presentaron complicaciones en el occidente de la ciudad, debido a un siniestro en la Autopista Medellín, a la altura del kilómetro 1,8, en sentido oriente-occidente.

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El accidente mantuvo afectado un carril y generó alto flujo vehicular sobre el corredor de la calle 80, donde el Grupo Guía aún adelanta labores para agilizar el tránsito.

Durante la mañana también se registraron otras novedades en la ciudad. Un camión quedó varado en la avenida Cali con carrera 93, en la localidad de Suba, mientras que un accidente en la avenida El Dorado con carrera 100, en Fontibón, afectó dos carriles, aunque los vehículos involucrados ya fueron retirados y la movilidad comenzó a normalizarse.

Además, las autoridades finalizaron los cierres viales por el accidente con fatalidad ocurrido en la carrera 19 con calle 159, en la localidad de Usaquén, por lo que el tránsito en el sector fue restablecido y el equipo de criminalística ya realizó las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el servicio de TransMilenio no presenta novedades. El sistema informó en días previos que a partir de este lunes 6 de julio entraría en operación la nueva ruta TransMiZonal L823 Est. Bicentenario - Las Mercedes, que mejorará la movilidad en San Cristóbal.