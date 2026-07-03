Así avanzan las obras de la troncal de TransMilenio en la Autopista Sur: ya completan el 75 %

La Gobernación de Cundinamarca reveló cómo van las obras de la extensión de la troncal de TransMilenio en la Autopista Sur, en el municipio de Soacha. La construcción de las fases II y III ya lleva un desarrollo general del 75 %, según la entidad.

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Con algunas estructuras del proyecto como el deprimido del sector de 3M, El Altico y el nuevo puente vehicular, se eliminarán dos cruces semaforizados de la Autopista Sur que causaban problemas de movilidad en este punto del municipio.

Las autoridades esperan que con el nuevo paso deprimido se conecten las comunas 2 y 6, y se facilite el tránsito de vehículos que se mueven entre Bogotá y Girardot. Este corredor es uno de los más ocupados de Soacha, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad.

“El paso deprimido tiene una longitud de 70 metros y contempla la construcción de 156 pilotes de 25 metros de profundidad, dos muros de contención de 7,10 metros de altura y una estructura de 21,8 metros de ancho promedio. Además, el proyecto incluye dos glorietas que optimizarán las conexiones con la Autopista Sur y mejorarán la movilidad del corredor”, explicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

Ya está construido el primero de los tres módulos que contempla el proyecto para el deprimido. La obra tendrá una duración de nueve meses, indicó la Gobernación, y contará con gestión del tráfico de la zona para evitar mayores afectaciones.

La obra eliminará los semáforos que causaban congestión. Foto: SDM

Así va el puente de la calle 22

La Gobernación también se refirió al montaje estructural del nuevo puente vehicular de la calle 22 con Autopista Sur. Este conectará la zona centro del municipio con el corredor, en sentido Girardot-Bogotá.

En estos momentos, se está realizando la instalación de vigas a través de maniobras especializadas. Grúas telescópicas con capacidad de más de 200 toneladas son las encargadas de levantar las estructuras de hasta 49 metros de largo y 92 toneladas.

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El puente contará con una longitud de 430 metros, vigas de 4,3 metros de ancho, una altura de 2,1 metros y un tablero con dos carriles que mejoran la capacidad operativa del corredor.

Con la construcción de las fases II y III se beneficiará a más de 400.000 personas al día, según la Secretaría de Movilidad. La nueva troncal tendrá 4,4 kilómetros, seis estaciones, dos puentes vehiculares, cuatro puentes peatonales y el deprimido en El Altico.

“Las entidades encargadas del proyecto agradecen la comprensión y paciencia de los usuarios de la vía durante el desarrollo de estas jornadas constructivas encaminadas hacia una infraestructura vial moderna y segura”, indicó la Secretaría.

La obra busca mejorar la eficiencia de TransMilenio en esta zona del municipio, así como la reducción de los tiempos de desplazamiento de los habitantes de Soacha que se movilizan hacia y desde Bogotá.