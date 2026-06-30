¿Está ilusionado con el metro de Bogotá? Estudio revela lo que piensan los capitalinos

La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá avanza mientras transforma el paisaje urbano de las nueve localidades por las que transitarán sus trenes.

Las obras, que se desarrollan simultáneamente en diferentes frentes, no solo han tenido impacto en la movilidad y el espacio público, sino que también han influido en la percepción que tienen los ciudadanos sobre uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

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Justamente, la Empresa Metro de Bogotá dio a conocer los resultados del Estudio de Percepción y Cultura Ciudadana 2026, el cual concluye que la construcción de la primera línea mantiene un respaldo mayoritario entre la ciudadanía y que año con año se hace más fuerte.

Según el informe, los bogotanos ven con mejores ojos la obra, evidenciando un crecimiento notorio en los siguientes rubros, comparándolos con lo recogido en 2025:

Ilusión: de 76 % a 90 %

Optimismo: de 77 % a 88 %

Orgullo: de 76 % a 88 %

Confianza: de 71 % a 80 %

Los nombres elegidos fueron Ciudad Kennedy para la estación 3, Timiza para la estación 4 y Santa Isabel para la estación 10. Foto: Colprensa

El estudio también señala que una parte importante de los encuestados identifica beneficios asociados con la reducción en los tiempos de desplazamiento, una mejor conectividad entre diferentes zonas de Bogotá y el fortalecimiento del sistema de transporte público.

La percepción ciudadana sobre el proyecto alcanzó uno de sus niveles más altos. De acuerdo con el estudio, el 95 % de las personas consultadas considera que el Metro de Bogotá ya es una realidad y que en el corto plazo comenzará a operar, transformando la forma en que los habitantes se movilizan y se relacionan con la ciudad.

En la misma línea, más del 90 % de los encuestados afirmó que es importante o muy importante que Bogotá cuente con un sistema Metro, al asociarlo principalmente con conceptos como progreso, modernización, integración y una mejor movilidad.

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Los resultados muestran, además, que el 95 % considera que el Metro será un símbolo de progreso y modernización para la capital; el 93 % cree que contribuirá a mejorar la movilidad; el 91 % espera una mayor integración entre los diferentes modos de transporte; y el 89 % estima que impulsará el desarrollo económico de la ciudad. Asimismo, el 88 % de los participantes considera que el sistema se convertirá en un nuevo motivo de orgullo para Bogotá.

La percepción favorable también se refleja en el sector comercial. Según el estudio, seis de cada diez comerciantes consideran que el Metro generará beneficios para sus negocios en el futuro, mientras que las emociones positivas frente al proyecto superan el 84 % tanto entre los hogares como en los establecimientos comerciales.

Primeras imágenes de pasajeros invitados en el Metro de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El informe también evidencia una alta disposición para utilizar el nuevo sistema de transporte. Más del 70 % de las personas encuestadas manifestó su intención de adoptar el metro como su principal medio de desplazamiento una vez entre en operación.

Con todo lo anterior, el estudio concluyó que la ciudad cuenta con una base de respaldo social que permitiría convertir la llegada del metro en una oportunidad para impulsar transformaciones urbanas, sociales y culturales de largo plazo.