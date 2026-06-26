Más de 200 aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y habitantes de la localidad de Barrios Unidos participaron en una jornada de integración y aprendizaje organizada en el marco de la estrategia “Bogotá, mi ciudad, mi Casa”.

El propósito es el de fortalecer el conocimiento sobre la Línea 1 del Metro de Bogotá y fomentar la cultura ciudadana.

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Una jornada para conocer el futuro del Metro y acercar a la ciudadanía

El parque El Cuadrado, en la localidad de Barrios Unidos, fue el escenario de una jornada de integración.

La Alcaldía Local de Barrios Unidos informó que esta jornada hizo parte del evento “Bienestar sin Barreras”.

Una iniciativa que reunió a jóvenes del SENA, estudiantes y comunidad en general alrededor de actividades de salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, deporte y promoción de hábitos saludables.

Durante el encuentro también hubo espacios de orientación institucional y actividades culturales dirigidas a la población juvenil.

Así, más de 200 aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), sede Salitre Centro de Servicios Financieros, y habitantes del sector participaron en actividades orientadas a conocer el funcionamiento de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La actividad contó con la participación de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, la Secretaría Distrital de Salud y la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Las entidades que promovieron espacios de aprendizaje alrededor de la movilidad sostenible y el uso responsable del futuro sistema de transporte.

Durante la jornada, los asistentes participaron en actividades pedagógicas diseñadas por la estrategia BogotáModoMetro, un programa de pedagogía ciudadana que busca preparar a los bogotanos para la entrada en operación de la Línea 1.

Con este programa, la Empresa Metro de Bogotá busca preparar a la ciudadanía para la entrada en operación del sistema férreo mediante experiencias lúdicas y educativas.

Entre las dinámicas desarrolladas estuvieron un juego de estaciones y un reto para construir un viaducto con piezas armables.

Esto permitió que los participantes comprendieran de manera práctica cómo funcionará el Metro y cuál será su impacto en la movilidad de la capital.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, este tipo de ejercicios busca que los ciudadanos se familiaricen desde ahora con el nuevo sistema de transporte.

Así comprenderán los cambios que implicará para la ciudad una vez entre en funcionamiento.

Cultura ciudadana para el metro

Además de explicar el desarrollo de la obra, la jornada estuvo enfocada en fomentar comportamientos que serán fundamentales para el funcionamiento del Metro.

Los organizadores destacaron la importancia del respeto por los bienes públicos, el cumplimiento de las normas, la cultura de pago, la convivencia y el cuidado de los espacios compartidos.

Son principios considerados indispensables para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Según la información divulgada por la Empresa Metro de Bogotá, estas actividades buscan fortalecer el sentido de pertenencia de los ciudadanos frente a una infraestructura que transformará la movilidad de la capital.

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La Empresa Metro de Bogotá sostiene que la Línea 1 ofrecerá un sistema de transporte más eficiente, moderno y seguro para millones de ciudadanos.

Además de reducir los tiempos de desplazamiento, la entidad considera que el proyecto contribuirá a fortalecer la convivencia y el cuidado del espacio público.

Por esta razón, mantiene programas pedagógicos como BogotáModoMetro para preparar a la ciudadanía antes de la entrada en operación del sistema.