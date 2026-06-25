Ojo, usuarios: A partir del viernes 26 de junio habrá cierres nocturnos en la estación temporal Av. Jiménez por obras del Metro

Durante la noche de este jueves, 25 de junio de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el objetivo de seguir avanzando en las obras de la 1.ª línea del Metro en la ciudad, informó a la ciudadanía sobre el cierre de la estación temporal Av. Jiménez, sobre la troncal Caracas Centro.

¿Cuál es la velocidad que alcanzarán los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La información, compartida por la entidad de transporte público de la capital, TransMilenio, menciona que la medida será impuesta a partir del próximo viernes 26 de junio, en donde se cerrará el vagón sur de la estación, al igual que los vagones 1 y 2, en horario nocturno. La medida finalizará el próximo martes 7 de julio.

Durante los días entre semana, la nueva medida estará siendo aplicada desde las 10:00 de la noche hasta las 4:30 de la mañana, mientras que el horario establecido para el fin de semana comienza a las 10:00 p.m. del viernes y estará extendido hasta las 4:30 a.m. del lunes. En el caso de que haya un puente festivo, la restricción aplicará hasta el martes.

La entidad aclaró en sus redes sociales que, pese a las intervenciones por las obras del Metro de Bogotá, la estación temporal Av. Jiménez no suspenderá del todo su operación, ya que el vagón 3 permanecerá habilitado.

Los ciudadanos que piensen ingresar a la estación deberán hacerlo por medio del acceso norte.

Pese a las intervenciones, la estación no suspenderá completamente su operación. El vagón 3 continuará habilitado y los usuarios podrán ingresar y salir por el acceso norte, ubicado en la calle 8.

Refiriéndose a las rutas de la estación, TransMilenio informó que la ruta BH75 dejará de parar en la estación mientras se lleva a cabo el avance de las obras del Metro. Por ende, se detendrá en la estación de la Calle 22; lo mismo sucederá con las rutas C15 y H15.

Mientras se llevan a cabo los avances, las entidades encargadas hacen un llamado a los ciudadanos que utilizan este transporte público, al siempre realizar con antelación sus recorridos, revisar en los canales oficiales de TransMilenio cualquier novedad que se presente, al igual que posibles nuevos operativos que conlleven el cierre de otras estaciones de tránsito.

Metro de Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Avance del Metro de Bogotá

Con corte del 31 de mayo de 2026, la Alcaldía ha informado que las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá han tenido un gran avance, llegando al 78,69% de su estructuración.

Hoy en día, el distrito ha comenzado las primeras pruebas de los trenes sobre las estructuras elevadas que fueron construidas por los funcionarios de la alcaldía. Se espera que para el año 2028 ya inicie la operación comercial.

El alcalde Carlos Fernando Galán ha comentado sobre las velocidades en las que están siendo probados los trenes de cara a lo que es uno de los proyectos de infraestructura más esperados para la ciudad.

“El Metro de Bogotá ya se está moviendo entre 80 y 90 km/h en las pruebas. Estamos entre la Estación 1 y la 2, pero también el Metro llegó a la Estación 4. El Metro sigue avanzando, sigue cumpliendo los hitos y garantizamos que este proyecto va a llegar a buen término”.