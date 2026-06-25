¿Cuál es la velocidad que alcanzarán los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Los trenes de la Línea 1 del Metro ya empezaron las primeras pruebas sobre la estructura elevada y se preparan para el inicio de la operación comercial en 2028. Hasta el 31 de mayo, las obras registran un avance del 78.69%, según información de la Alcaldía de Bogotá.

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Los vehículos operarán de manera automática, sin necesitar un conductor, y tendrán una velocidad comercial promedio de 42,5 km/h. Un pasajero del sistema podrá movilizarse desde la estación 1, en Bosa, hasta la avenida Caracas con calle 72 en 27 minutos, de acuerdo a la Secretaría de Movilidad.

La Línea 1 busca agilizar los tiempos de transporte de los bogotanos y facilitar la circulación de los pasajeros. La semana pasada, uno de los trenes energizados llegó a la estación 4, ubicada en la localidad de Kennedy.

La Línea 1 del Metro tendrá 16 estaciones que van desde Bosa a Chapinero. Foto: Tomada de la Empresa Metro de Bogotá

“El Metro de Bogotá ya se está moviendo entre 80 y 90 km/h en las pruebas. Estamos entre la Estación 1 y la 2, pero también el Metro llegó a la Estación 4. El Metro sigue avanzando, sigue cumpliendo los hitos y garantizamos que este proyecto va a llegar a buen término”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Las pruebas del Metro

Las primeras evaluaciones posteriores se realizaron en la vía de lavado intensivo en el taller de Bosa y luego pasaron a la vía de pruebas de 905 m. Antes de salir al viaducto, la Alcaldía indicó que los trenes deben pasar por una serie de ensayos previos y revisiones a la infraestructura de la vía férrea.

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Los trenes tienen 134 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura. En total serán 30 trenes de seis vagones cada uno, con una capacidad de 1.800 pasajeros (300 por vagón), con 252 asientos disponibles por tren.

La línea 1 contempla 16 estaciones, de las cuales 15 ya han sido nombradas. Las denominaciones escogidas son Ciudad Kennedy, Timiza, Santa Isabel, Gibraltar, Portal Américas, Hospital de Kennedy, Avenida Boyacá, Puente Aranda, SENA, Hospital (HOMI), Avenida Jiménez, Central, Calle 45, Calle 63 y Calle 72.