Estos son los nombres definitivos de las estaciones del Metro de Bogotá

La Primera Línea del Metro de Bogotá continúa avanzando en su proceso de construcción y consolidación como uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país. Ahora, la Empresa Metro de Bogotá dio a conocer los nombres oficiales que tendrán las 16 estaciones del sistema, incluyendo tres que fueron seleccionadas mediante una votación ciudadana realizada durante los últimos meses.

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Según informó la Alcaldía de Bogotá, participó un total de 44.145 personas en la convocatoria abierta para elegir los nombres de las estaciones tres, cuatro y diez. La iniciativa buscó fortalecer la apropiación ciudadana del proyecto y vincular a los bogotanos en la construcción de la identidad del futuro sistema férreo de la capital.

De esta forma, los nombres escogidos por los capitalinos quedaron de la siguiente manera:

Estación 3: Ciudad Kennedy, que obtuvo 6.269 votos de un total de 15.142.

Ciudad Kennedy, que obtuvo 6.269 votos de un total de 15.142. Estación 4: Timiza, con 9.601 votos de 14.587.

Timiza, con 9.601 votos de 14.587. Estación 10: Santa Isabel, que obtuvo 7.710 votos de 14.416.

Con esta elección quedaron definidos los nombres de las 16 estaciones que conformarán la Primera Línea del Metro.

Por otro lado, cabe resaltar que los nombres de las otras estaciones ya estaban definidos y no fueron sometidos a votación. Entre ellas se encuentran Gibraltar, Portal Américas, Hospital de Kennedy, Avenida Boyacá, Puente Aranda, SENA, Avenida Jiménez, Calle 45, Calle 63 y Calle 72, cuyos nombres se seleccionaron dependiendo del sector en el que estén ubicadas.

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La única estación que hasta el momento no cuenta con alguna denominación es la número 7, que corresponde a una parada de integración con TransMilenio, por lo que se espera que más adelante se haga un procedimiento conjunto para elegir su nombre.

La Primera Línea del Metro contará con 16 estaciones distribuidas a lo largo de aproximadamente 24 kilómetros de recorrido, conectando gran parte de la ciudad. El sistema atravesará localidades como Kennedy y Chapinero, entre otras, lo que ayudará a beneficiar a miles de usuarios que diariamente se movilizan entre el sur y el norte de la ciudad.

Mapa del metro de Bogotá. Foto: Tomada de la Empresa Metro de Bogotá

Las autoridades distritales han señalado que la definición de los nombres representa un paso importante en la consolidación de la identidad del proyecto, cuya construcción ya supera la mitad de avance. Además, destacaron que la participación ciudadana permitió incorporar referentes que reflejan la diversidad de Bogotá y que, en el futuro, harán parte de la cotidianidad de millones de pasajeros.