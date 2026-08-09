🔴EN VIVO | Plan retorno en Bogotá hoy, domingo 9 de agosto | Siga en directo el estado del tráfico, vías y estado de la movilidad

Este domingo 9 de agosto Bogotá se prepara para un nuevo día de plan retorno, en el que miles de vehículos van a estar ingresando a la capital en el marco de la finalización del puente festivo que celebraba la Batalla de Boyacá.
Para poder brindar una mejor circulación por los 9 corredores de ingreso en la ciudad, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha implementado una estrategia coordinativa con los agentes de tránsito para monitorear la jornada.
Asimismo, para regular el ingreso de carros y motos, el distrito va a implementar el ya reconocido pico y placa regional; la restricción se encontrará dividida en dos tiempos durante un lapso de ocho horas para que los usuarios de transporte puedan entrar a Bogotá.
La Secretaría de Movilidad informa que los horarios establecidos para el Pico y Placa Regional serán de la siguiente forma:
- De 12:00 m. a 4:00 p. m.: vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
- De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.
Siga el minuto a minuto
7:50 a.m.: Mejora la circulación en la Autopista Norte
Vehículos que estaban implicados en accidente en la Autopista Norte fueron sacados de la zona, permitiendo una mejor circulación en el sector.
7:30 a.m.: Panorama de los corredores en Bogotá
A estas horas, Bogotá Tránsito informa que se presentan condiciones favorables en los corredores de la capital.
[07:20 a.m.]#GestiónDelTráfico#PlanRetorno— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 9, 2026
✅ Condiciones favorables de movilidad en los 2️⃣1️⃣corredores de la ciudad:
🟢Vía La Calera
🟢Calle13
🟡Autonorte
🟢Calle80
🚨 A partir de las 12m inicial el #PicoyPlacaRegional en los 9️⃣ corredores de ingreso a Bogotá. https://t.co/2w65cI1Bgt pic.twitter.com/HlzQdb98Xe
7:00 a.m.: Alto flujo vehicular en la Autopista Norte por accidente
Las autoridades han compartido un alto flujo vehicular en la Autopista Norte, esto debido a un siniestro vial entre dos automóviles, motociclista y ciclista.
[07:03 a.m.] #AEstaHora Siniestro vial entre dos automóviles, motociclista y ciclista la localidad de Suba, Autonorte con calle 205, sentido Norte - Sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 9, 2026
🟠Alto Flujo vehicular
🚑👷♀️Concesión realiza maniobras de señalización
👮♂️Grupo Guía #GestiónDelTráfico pic.twitter.com/L0doYGlqnu
6:30 a.m.: Reporte del Idiger
De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, la ciudad madruga hoy con lloviznas que se encuentran en gran parte de la ciudad.
🌦️De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @Idiger, #AEstaHora se presentan lloviznas en gran parte de la ciudad.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 9, 2026
⚠️Transita con precaución, piso húmedo. pic.twitter.com/xHvpgaTUaW
6:00 a.m.: Secretaría de Movilidad recuerda sobre medida de Pico y Placa Regional
La entidad de movilidad de Bogotá recordó en sus redes sociales cómo serán los horarios del Pico y Placa Regional en la capital de cara al Plan Retorno.
¡Si viajaste por carretera el fin de semana, madrúgale al #PlanRetorno!🚙— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) August 8, 2026
🗓️Planea tu regreso a la ciudad con antelación y recuerda el #PicoYPlacaRegional mañana domingo 9 de agosto:
🔴De 12 p.m. a 4 p.m. solo ingresan PARES
🔴De 4 p.m. a 8 p.m. ingresarán solo IMPARES pic.twitter.com/4imIgvqJ7t