🔴EN VIVO | Plan retorno en Bogotá hoy, domingo 9 de agosto | Siga en directo el estado del tráfico, vías y estado de la movilidad

Este domingo 9 de agosto Bogotá se prepara para un nuevo día de plan retorno, en el que miles de vehículos van a estar ingresando a la capital en el marco de la finalización del puente festivo que celebraba la Batalla de Boyacá.

Pico y placa regional este domingo 9 de agosto: estos son los horarios y la multa si lo incumple

Para poder brindar una mejor circulación por los 9 corredores de ingreso en la ciudad, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha implementado una estrategia coordinativa con los agentes de tránsito para monitorear la jornada.

Asimismo, para regular el ingreso de carros y motos, el distrito va a implementar el ya reconocido pico y placa regional; la restricción se encontrará dividida en dos tiempos durante un lapso de ocho horas para que los usuarios de transporte puedan entrar a Bogotá.

La Secretaría de Movilidad informa que los horarios establecidos para el Pico y Placa Regional serán de la siguiente forma:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 .

vehículos con placas terminadas en . De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Siga el minuto a minuto

7:50 a.m.: Mejora la circulación en la Autopista Norte

Vehículos que estaban implicados en accidente en la Autopista Norte fueron sacados de la zona, permitiendo una mejor circulación en el sector.

Movilidad en la autopista Norte Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

7:30 a.m.: Panorama de los corredores en Bogotá

A estas horas, Bogotá Tránsito informa que se presentan condiciones favorables en los corredores de la capital.

7:00 a.m.: Alto flujo vehicular en la Autopista Norte por accidente

Las autoridades han compartido un alto flujo vehicular en la Autopista Norte, esto debido a un siniestro vial entre dos automóviles, motociclista y ciclista.

6:30 a.m.: Reporte del Idiger

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, la ciudad madruga hoy con lloviznas que se encuentran en gran parte de la ciudad.

6:00 a.m.: Secretaría de Movilidad recuerda sobre medida de Pico y Placa Regional

La entidad de movilidad de Bogotá recordó en sus redes sociales cómo serán los horarios del Pico y Placa Regional en la capital de cara al Plan Retorno.