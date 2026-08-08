Pico y placa regional este domingo 9 de agosto: estos son los horarios y la multa si lo incumple

Los conductores que tengan previsto regresar a Bogotá este domingo 9 de agosto deberán revisar con atención el último número de la placa de su vehículo antes de emprender el viaje, siempre y cuando calculen su entrada a la capital en horas de la tarde.

Puente festivo en Bogotá: Movilidad anuncia nuevas restricciones para conductores del 6 al 8 de agosto

Con motivo del puente festivo de la Batalla de Boyacá, la capital tendrá una nueva jornada de pico y placa regional para regular el ingreso de vehículos durante el plan retorno.

La medida fue confirmada por la Secretaría Distrital de Movilidad y aplicará en los nueve corredores habilitados para el ingreso a Bogotá. La restricción funcionará durante ocho horas y estará dividida en dos franjas, de acuerdo con el último dígito de la placa.

¿A qué hora podrán entrar los vehículos?

La primera franja será entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde. Durante esas cuatro horas podrán ingresar a Bogotá los vehículos cuyas placas terminen en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

Después, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, la autorización será para los vehículos con placas terminadas en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.

La restricción para placas pares estará vigente hasta las 4:00 p. m. Foto: Getty Images

Esto significa que un conductor que llegue a uno de los accesos de la ciudad en el horario que no corresponde a la terminación de su placa tendrá restringido el ingreso.

La Secretaría de Movilidad recordó que la medida no funciona durante todo el día. Los conductores podrán ingresar a Bogotá antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, pues no estará vigente el pico y placa regional para esta jornada de retorno.

Los nueve corredores de ingreso

El pico y placa regional se aplicará en los corredores de acceso a la capital definidos por el Distrito. Entre ellos se encuentran los principales puntos de entrada desde municipios y departamentos vecinos:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Calle 13.

Calle 80.

Carrera Séptima.

Vía Suba–Cota.

Vía a La Calera.

Vía al Llano.

Vía Choachí.

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La Secretaría Distrital de Movilidad explicó que la disposición busca facilitar el ingreso ordenado de los viajeros durante el regreso del puente festivo y reducir las dificultades de movilidad que suelen presentarse durante estas jornadas.

y las 4:00 p. m.; placas impares entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. Fuera de esas franjas no aplica la restricción regional de ingreso.

¿De cuánto es la multa si incumple?

Los conductores que ingresen a Bogotá durante el horario restringido y con una placa que no corresponda a la franja autorizada pueden recibir una sanción de tránsito.

El incumplimiento del pico y placa regional está contemplado como una infracción de tránsito y puede generar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además de la inmovilización del vehículo, de acuerdo con la normativa de tránsito aplicable.