¿En deuda por multas de tránsito? Así es la propuesta de la alcaldía Galán que busca dar un respiro del 60 % a los bogotanos

La Alcaldía Mayor de Bogotá está en la búsqueda de implementar un nuevo descuento en la capital, enfocado principalmente en cuidar el bolsillo de ciudadanos en materia de tránsito.

Conductores, atentos: desde hoy podrían imponerles costosas multas por transitar en esta zona de Bogotá

Así lo informó el alcalde Carlos Fernando Galán por medio de sus redes sociales, en donde comentó que aquellos ciudadanos que tengan deudas con el Distrito por el pago de impuestos o sanciones de tránsito podrían estar recibiendo un descuento del 60 %.

El mandatario comentó que la rebaja busca aportar en varias obligaciones tributarias que tienen los bogotanos. Eso sí, Galán comentó que estos descuentos podrán ser posibles en la ciudad siempre y cuando sea aprobado el Acuerdo por una Ciudad Inteligente en el Concejo de Bogotá este miércoles 23 de septiembre.

“Si usted tiene deudas con el Distrito por impuesto predial, impuesto de vehículos, impuesto de ICA, de alineación urbana, por ejemplo, o también por multas de tránsito de la vigencia del 2024 hacia atrás, ¡ojo porque hoy en el Consejo se define si usted tendrá descuentos por esas deudas!”, comentó el alcalde Galán.

Adicionalmente, el mandatario resaltó que esta iniciativa, que se encuentra incluida en el proyecto de acuerdo que hoy es discutido en el Cabildo Distrital, tiene como meta que aquellos ciudadanos que están retrasados con sus pagos puedan ponerse al día y responder a sus obligaciones.

“Esto está incluido en el proyecto de Acuerdo 724 de 2026, por una ‘Ciudad Inteligente’ que presentamos al Concejo de Bogotá; otorga un 60 % de descuentos en esas deudas en lo que tiene que ver con intereses y sanciones. Entonces el deudor tiene que pagar el capital y el 40 % de intereses o sanciones, pero el 60 % de eso se descuenta”, agregó.

¿Qué es el Acuerdo por una Ciudad Inteligente?

El proyecto conocido como Acuerdo por una Ciudad Inteligente propone una serie de medidas que buscan fortalecer la modernización de Bogotá y al mismo tiempo brindar nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo urbano.

La iniciativa de la administración Galán busca cambios en el alumbrado público, ajustes en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), alivios para contribuyentes y la eliminación de algunos impuestos a partir del año 2027.

Esta propuesta es liderada por la Secretaría Distrital de Hacienda, en la que también se busca simplificar el sistema tributario y poder establecer medidas diferentes de acuerdo con las características de los hogares y las actividades económicas.