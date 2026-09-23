Atención a la movilidad en Bogotá: este es el nuevo contraflujo de la carrera Séptima que operará pronto

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó que a partir del próximo sábado 26 de septiembre se implementará un piloto de contraflujo hacia el norte en la carrera séptima, específicamente entre las calles 193 y 245.

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El objetivo por parte del distrito es brindar una nueva alternativa para los cientos de conductores que salen de la ciudad, así como facilitar los desplazamientos de los actores viales que se movilizan hacia el norte los sábados.

Alrededor de 5.300 vehículos salen la mañana de los sábados de Bogotá por medio de la Autopista Norte, por lo que la implementación de este piloto quiere ayudar en la distribución de viajes entre los corredores.

María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, habló sobre el contraflujo que tendrá la carrera Séptima pal norte los sábados. 🚌



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“Escuchamos a la ciudadanía que cada sábado busca alternativas para salir de Bogotá por el norte y hoy estamos revisando una opción concreta en la carrera Séptima. Vamos a medir su efectividad y el comportamiento del tráfico para, con estos resultados, definir si la implementamos de forma permanente”, comentó María Fernanda Ortiz, Secretaria Distrital de Movilidad.

¿Cómo funcionará esta medida?

El nuevo piloto se llevará a cabo entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., periodo en el que este tramo estará operando de manera exclusiva hacia el norte. De esta forma, los conductores que salgan de la ciudad por esta zona podrán contar con la Séptima como una opción adicional a la Autopista Norte.

La Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá señalización y personal en vía para acompañar la implementación del contraflujo. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Para poder orientar a los conductores y facilitar la operación del contraflujo, la Secretaría Distrital de Movilidad contará con señalización y personal en vía, entre ellos Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

Los ciudadanos que vayan a ingresar a Bogotá por el norte y tengan que llegar a la carrera Séptima podrán tomar la Autopista Norte hasta la calle 183 y seguir por esta vía hacia el oriente.

¿El contraflujo afectará los servicios de transporte público?

El distrito informa que la ruta rural 18-14 Torca-Tibabita tendrá un recorrido distinto cuando sea aplicado el horario del contraflujo.

Esta ruta comienza en la calle 187 por el costado occidental de la Autopista Norte. A partir de ahí, se toma hacia el sur hasta la calle 183 y continúa hacia el oriente hasta la carrera Séptima.

Luego se debe seguir hacia el norte hasta la calle 245, en donde se toma el occidente hasta la Autopista Norte y luego girar hacia el norte hasta el retorno que se encuentra ubicado antes del peaje Andes, para luego retornar hacia el sur para seguir por la Autopista Norte hasta llegar nuevamente a la calle 187.