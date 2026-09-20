Autoridades le hacen frente a los piques ilegales en Bogotá: 196 comparendos y 31 vehículos fueron inmovilizados

Los piques ilegales son una de las tantas situaciones que generan preocupación entre los ciudadanos de Bogotá, en donde la presencia de automóviles que transitan por las calles a altas velocidades llega a afectar el descanso de los habitantes.

Piques ilegales en Bogotá: nuevas quejas de ciudadanos por esta práctica

Es ante esta situación que las autoridades han llevado a cabo operativos para prevenir que estas actividades sigan presentándose en la capital de Colombia.

Uno de los más recientes se presentó en los últimos días, cuando la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Movilidad, la Alcaldía Local de Santa Fe y la Seccional de Tránsito y Transporte, realizó un despliegue en múltiples sectores de la ciudad.

Los controles buscan prevenir conductas que puedan poner en riesgo la seguridad de los actores viales. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Las acciones de control por parte de las entidades se desarrollaron en corredores viales como la avenida Circunvalar, el Mirador de las Mozas, el Bulevar del Museo Nacional y la calle 9 con carrera 3, con rigurosos controles a los conductores de vehículos y motocicletas que transitan por estas zonas para cometer piques ilegales.

Como resultado de los operativos, las autoridades lograron imponer un total de 196 órdenes de comparendo, además de inmovilizar 31 vehículos.

Las infracciones se realizaron acorde a lo que se encuentra establecido en el Código Nacional de Tránsito, en donde las sanciones impuestas fueron las siguientes:

No portar el chaleco reflectivo: el infractor recibe una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

el infractor recibe una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Estacionar en zona prohibida: el infractor recibe una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

el infractor recibe una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Deficiencias en las luces: el infractor recibe una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

el infractor recibe una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Obstruir la lectura de la placa: el infractor recibe una multa de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

A los piques ilegales, les ponemos freno.



En #SantaFe junto a @TransitoPolicia y @SectorMovilidad, reforzamos los controles para prevenir accidentes, fortalecer la convivencia y seguridad vial.



Como resultado: 196 comparendos y 31 vehículos inmovilizados. pic.twitter.com/lz3hqbSfaj — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 20, 2026

“La Policía Nacional continuará desarrollando estos controles de manera articulada con las autoridades competentes, especialmente en sectores y horarios donde se registra mayor afectación, con el objetivo de prevenir accidentes, proteger la vida de los actores viales y garantizar la seguridad y convivencia de quienes utilizan estas vías”, comentó el teniente coronel Nelson Perdomo, comandante de la Estación de Policía Santa Fe.

Adicionalmente, las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que, en cualquier caso en donde observen un comportamiento que pueda poner en riesgo la vida o la integridad de las personas, contacten la línea 123 o se dirijan al CAI más cercano para reportar la situación.