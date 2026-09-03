Alcaldía Galán responde a piques ilegales de ciclistas con duras medidas de seguridad y sanciones económicas

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, se pronunció luego de que en redes sociales comenzaran a circular múltiples videos de piques ilegales en la ciudad, esta ocasión por parte de ciclistas.

“Enfermos por likes”: ciclistas arman piques ilegales en Bogotá y concejales exigen mano dura, ¿qué medidas proponen?

Los hechos registrados mostraban a varios usuarios de este tipo de transporte participando en carreras clandestinas, trayendo consigo múltiples afectaciones a la movilidad de los demás actores viales.

¡Lo que faltaba! Ciclistas en Bogotá están armando carreras ilegales en el centro de la ciudad.



Se pasan semáforos en rojo, usan la calzada de Transmilenio, cierran vehículos particulares y nadie dice nada. pic.twitter.com/1zDAE0SvGM — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) August 31, 2026

Uno de los videos más señalados mostraba a varios de estos ciclistas transitar por la carrera Séptima con calle 26, los cuales, con el objetivo de ganar la carrera, realizaban maniobras peligrosas tales como cruzar por una intersección mientras el semáforo se encontraba en rojo o incluso ocupar el carril exclusivo de los buses de TransMilenio.

Respuesta de la Alcaldía

Tras conocerse los hechos de piques ilegales por parte de ciclistas en Bogotá, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán emitió un video en sus redes sociales comentando sobre el asunto.

Allí, la Secretaría de Movilidad informó que rechazan estas clases de prácticas registradas en la ciudad, las cuales ponen en peligro tanto a los usuarios de este medio de transporte como a demás actores viales.

El objetivo del distrito es ofrecer una mejor cultura vial en la capital para prevenir cualquier hecho de accidente de tránsito. La Secretaría indica que en lo que va del 2026, 49 ciclistas han perdido la vida, siendo un 23 % mayor en comparación con lo visto durante el mismo periodo del año anterior.

Por ello, la entidad de movilidad hace un llamado a los biciusuarios a respetar las normas de tránsito que se encuentran establecidas y solamente utilizar aquellas rutas que están diseñadas para el paso de bicicletas.

“El cuidado de la vía en las vías es responsabilidad de todos. Entre los deberes de los ciclistas establecidos en el Código Nacional de Tránsito está respetar las señales y normas de tránsito, como los semáforos, y también está la prohibición de transitar por los carriles exclusivos del transporte público”, comenta la entidad.

Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad informa que el incumplir las normas de tránsito deriva en sanciones económicas. Aquellos que no acaten las órdenes de la alcaldía estarían recibiendo castigos de hasta cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Además de ello, el Distrito también estará actuando ante aquellos usuarios que sigan teniendo esta clase de comportamientos, en donde se llevarán a cabo múltiples controles para poder prevenir esta práctica que pone en riesgo la vida de los ciudadanos.