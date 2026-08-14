¿Pico y placa los sábados? La respuesta de la Administración Galán que deben conocer los conductores en Bogotá

El pico y placa es una de las medidas de movilidad más conocidas en el país, la cual se encarga de restringir el paso para un automóvil durante determinadas horas del día.

El futuro de las motos en Bogotá: ¿cómo las ve la administración Galán y habrá pico y placa?

Esta regla varía según el último número de la placa del coche y busca ofrecer una mejor circulación vehicular para los conductores que salen a las calles diariamente.

En el caso de Bogotá, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha estado revisando aplicar un pico y placa para los días sábados, esto con el objetivo de evitar que los propietarios matricularan sus vehículos en otros municipios y que la recaudación de impuestos llegara a la capital de Colombia.

Sin embargo, el anuncio del mandatario de aplicar esta medida fue a finales del año 2025, por lo que la ciudad aún no ha visto algunos cambios en la restricción de movilidad.

La medida de pico y placa continúa siendo una de las principales estrategias para reducir la congestión vehicular en la capital. Foto: Getty Images

El retraso sobre esta iniciativa ha derivado en la inconformidad de varias figuras políticas del distrito, quienes aún esperan avances sobre el pico y placa que planteó el alcalde Galán.

Uno de ellos ha sido el concejal Juan David Quintero, quien interpuso un derecho de petición para poder conocer las razones que indican la demora.

Son ante estos hechos que la Alcaldía ha compartido más información acerca de cómo actualmente se encuentra el proceso del pico y placa

El pico y placa los sábados en Bogotá

La secretaria de Movilidad de Bogotá, Maria Fernanda Ortiz, comentó acerca de la medida del pico y placa que está prevista para añadir los días sábados en la capital.

Para ello, Ortiz comentó que ha mantenido conversaciones con el alcalde Galán para conocer cuáles son los mejores ajustes que traigan beneficios para la población bogotana.

María Fernanda Ortiz secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

“Estamos analizando los cambios que podemos implementar de cara a que sea una medida que ayude a que todos reduzcamos nuestros tiempos de viaje. No es una medida para afectar a los vecinos, no es una medida para afectar en ningún caso a los ciudadanos de Bogotá, sino de verdad para que usemos de manera más racional las vías, que algunos saquemos el carro en unas horas, otros en otras y, de esa manera, pues aprovechamos mejor la capacidad vial de Bogotá, que hoy está reducida por las obras”, comentó la secretaria en diálogo con Red+ Noticias.

La mandataria ha mencionado que, si bien la medida del pico y placa es para los sábados y ha tenido sus retrasos, no está descartada del todo para el 2026, sino que se encuentra en un proceso de análaisis donde se deben revisar temas técnicos y que sea aplicada en el momento más oportuno para la capital.

El pico y placa en motos

La secretaria de Movilidad también ha comentado acerca de otras medidas que se tienen en mente para el pico y placa, esta vez sobre las motocicletas, vehículos que actualmente se encuentran exentos de esta restricción en Bogotá.

En diálogo con SEMANA, Ortiz afirmó que estos vehículos no se encuentran contemplados actualmente en los cambios que se están planteando.

“No es una medida que en este momento estemos analizando; sin embargo, contaremos con un tiempo prudente cuando tomemos alguna decisión sobre el tema del pico y placa”, afirmó.

Eso sí, la secretaria comentó que el futuro de los motociclistas en la capital tendrá cambios, entre ellos el objetivo de mejorar la seguridad vial para los millones de conductores que transitan por estos vehículos.