Taliana Vargas hizo llamado crucial en medio de la tragedia por terremoto en Cali y lanzó petición: “Último día”

Colombia continúa conmocionada tras el terremoto de magnitud 7,4 que provocó el colapso de edificaciones y dejó víctimas mortales y personas atrapadas bajo los escombros. Ante la emergencia, los equipos especializados mantienen las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

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Cali se convirtió en uno de los principales puntos de atención, debido a los daños reportados y al despliegue de ayudas para las personas damnificadas. En medio de esta situación, Taliana Vargas, esposa del alcalde Alejandro Eder, acompañó las jornadas de asistencia y recorrió algunos centros de acopio en los que se reunieron alimentos y elementos de primera necesidad.

La exreina también ha utilizado sus redes sociales para acompañar a los ciudadanos y compartir información relacionada con la emergencia. Este 14 de agosto, a través de su cuenta oficial de Instagram, hizo una súplica: “Dios, último día para encontrar vida”.

Vargas ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir mensajes relacionados con la situación. Foto: Instagram @talianav

En otras dos historias consecutivas, la exreina apareció tomada de las manos con otros ciudadanos mientras participaba en una oración. Las imágenes estuvieron acompañadas de mensajes en los que invitó a mantener la unión y la solidaridad durante la crisis.

“Solo pido: solidaridad y unidad”, escribió. Posteriormente, agregó: “Que nunca más nos dividan, Cali”.

Taliana Vargas envía mensaje en medio de la emergencia que vive Colombia. Foto: Instagram @talianav

La exreina ha visitado centros de acopio donde se reciben alimentos y artículos de primera necesidad. Foto: Instagram @talianav

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El más reciente balance de la emergencia en Cali

La situación continúa dejando un grave balance en la ciudad. De acuerdo con el reporte oficial número 009 de la Alcaldía, Cali registra 110 personas fallecidas, 1.410 heridas y 115 desaparecidas.

El informe señala además que 88 personas han sido rescatadas durante las labores de búsqueda y atención, mientras que 92 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

Las autoridades mantienen activos nuevos puntos de búsqueda especializada, con la participación de organismos de socorro que trabajan en la localización de las personas que aún permanecen desaparecidas y en la atención de las zonas afectadas.

El balance continúa sujeto a actualización mientras avanzan las labores de rescate, identificación de víctimas y asistencia a las familias afectadas por la emergencia.