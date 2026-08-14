Reportan que hay tres personas con vida bajo los escombros del edificio Vanessa en Cali

Este viernes 14 de agosto, la Personería de Cali, por medio de su cuenta en X, dio a conocer que organismos de socorro reportaron que debajo de los escombros del edificio Vanessa hay tres personas con vida tras el terremoto del lunes 10 de agosto.

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“Confirman organismos de socorro que, por lo menos, hay tres personas con vida bajo los escombros del edificio Vanessa, ubicado en la calle 9A con carrera 44, en el sur de Cali”, expresó.

De igual manera, precisó que es necesario que las personas dejen trabajar a los organismos de socorro para ayudar a los afectados. “En este momento es fundamental permitir el trabajo de los organismos de socorro, mantener despejada la zona y seguir las indicaciones de las autoridades. La esperanza está puesta en que las labores de rescate permitan encontrarlas y rescatarlas con vida”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio a conocer que siguen trabajando para que las familias afectadas reciban las ayudas necesarias y también para poder rescatar a las personas que siguen debajo de los escombros.

“Acaba de llegar a Cali una fuerza que se suma a la nuestra: una delegación de expertos en rescate de #Israel para apoyar las labores de búsqueda y rescate. En coordinación con el Cuerpo de @BomberosCali119, están identificando los puntos críticos donde reforzarán nuestra ventana de vida, que sigue activa. Seguiremos buscando hasta encontrar a la última persona que pueda estar con vida bajo los escombros”, dijo el mandatario.

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Eder también dijo que este equipo ayudará a recuperar los cuerpos sin vida que aún permanecen debajo de los escombros en varias zonas de Cali, en Valle del Cauca.

“También apoyarán la extracción de las personas fallecidas que aún permanecen bajo estructuras colapsadas. A todos los países, equipos de rescate y organizaciones que han tendido su mano a Cali: GRACIAS. Cada mano que se suma nos da más fuerza para seguir buscando. #CaliSomosTodos”, agregó.