Alcalde de Cali anunció cómo se hará el censo a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto

En la tarde de este jueves, 13 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció cómo se llevará a cabo el censo para brindar ayuda a las familias damnificadas por el terremoto del lunes, 10 de agosto.
Cali es una de las ciudades más golpeadas por el sismo. Según el más reciente informe de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), en esa urbe el terremoto ha cobrado 204 vidas.
Además, 1.008 personas fueron reportadas como heridas y más de 230 desaparecidas. En esa ciudad, los rescatistas han logrado salvar a 89 personas, entre ellas la médica Diana Troncoso.
Son esas familias las que esperan con rapidez la mano de las autoridades. A ellos se dirigió este jueves el alcalde Éder en su cuenta de X.
“Caleños, el censo de familias afectadas por el terremoto será presencial, casa por casa y con formatos físicos”, advirtió el mandatario.
Además, aclaró que no se usarán otros métodos, esto para evitar fraudes.
“No habrá códigos QR, líneas telefónicas ni plataformas digitales para realizar este registro. Las jornadas serán anunciadas previamente y estarán a cargo del personal debidamente identificado de la Alcaldía”, agregó.
Éder además aprovechó para pedirles a los afectados proteger sus datos, para que los incautos no sean víctimas de los que querrán sacar provecho de la difícil situación que viven.
“Por favor, no entreguen sus datos a personas que no hagan parte de estos equipos. Mientras tanto, mantenemos activos nueve frentes de búsqueda y rescate, donde nuestros equipos siguen trabajando y mantenemos la esperanza de hallar signos de vida”.
Sobre las labores de rescate, pidió ayuda para estas horas clave, cuando se atraviesa la llamada ventana de vida.
“Les pido guardar silencio y no acercarse a las zonas de rescate: necesitamos que nuestros rescatistas puedan escuchar, trabajar y salvar vidas”, indicó.
Según las cifras más recientes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), el sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, deja afectados a 14 departamentos, 414 municipios, 40.753 familias y 97.515 personas.
La cifra de muertos se ubicó en 273 y la de heridos en 3.826 personas. Durante las primeras 72 horas después del movimiento telúrico, fueron rescatadas 348 personas.