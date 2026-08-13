Terremoto en Colombia | Alcaldía de Cali desmiente información que circula en grupos de WhatsApp

La Alcaldía de Cali emitió una alerta ante mensajes que circulan en WhatsApp con referencia al terremoto en Colombia.

“Compartimos este mensaje para desmentir la información que está circulando en redes y grupos de WhatsApp sobre supuestas personas que estarían realizando visitas puerta a puerta para solicitar datos, fotografías, huellas u otra información a nombre de entidades del Gobierno. La caracterización y levantamiento de información de las personas y familias afectadas por el sismo será realizada exclusivamente por la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Vivienda y Bienestar Social, mediante sus equipos técnicos y cuadrillas”, señaló la administración del alcalde Alejandro Eder.

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“Estos equipos se desplazarán directamente a los sectores y lugares afectados para realizar el proceso correspondiente. La ciudadanía no debe entregar dinero, bienes ni ningún tipo de contraprestación a cambio de esta caracterización. Les agradecemos ayudarnos a desmentir esta información y a rotar únicamente los mensajes oficiales, para evitar que personas inescrupulosas se aprovechen de la situación”, aseguró la Alcaldía de Cali.

Tres días después del terremoto

El plazo de las 72 horas consideradas decisivas para hallar sobrevivientes tras el mortífero terremoto en Colombia llega a su fin este jueves, mientras rescatistas aceleran la búsqueda de cientos de desaparecidos.

Las maquinarias pesadas empezaron a remover escombros en lugares donde se descarta que haya sobrevivientes del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el lunes, que destruyó edificios, hospitales y escuelas en distintas zonas del oeste del país.

El balance de víctimas es de 273 muertos y más de 3.800 heridos. Además, se cuentan 377 desaparecidos, según la unidad de atención de desastres. Voluntarios y socorristas expertos aceleran el ritmo y trabajan con sus propias manos en busca de cualquier signo de vida.

David Tamayo, director de la UNGRD, entregó un balance reciente sobre las afectaciones, así como el número de personas heridas y fallecidas tras el terremoto que afectó el occidente del país.

“No se pierde la esperanza (...) La gente yo creo que tiene su fuerza de voluntad para durar varios días allá abajo”, estimó este jueves Diego Sandoval, un voluntario de 22 años, cerca de donde se cree haber escuchado ruido dentro de un ascensor en Pereira, una de las ciudades más afectadas. Los grupos de rescatistas trabajan sin cesar, pese a que en las zonas más críticas ya se siente el olor a putrefacción.

Hoy, a las 07:34 a. m., se cumplieron las primeras 72 horas del terremoto, el plazo a partir del cual caen drásticamente las probabilidades de hallar sobrevivientes.

Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. “Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida”, explicó el miércoles por la noche. “La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados por una noticia que no queremos”, añadió.

También en Cali, Martha Pérez, de 60 años, espera en los exteriores de un edificio por noticias de una tía y una prima. “Vivían en el primer piso y no las hemos podido todavía rescatar”, refirió. “Es muy duro ver esto. El no saber, el sentirse uno impotente”, agregó.

Viviendas destruidas

La solidaridad ha aliviado las arduas jornadas de búsqueda y mitiga la escasez. Miles llegan con agua, comida y medicamentos a los barrios afectados, pero decenas de réplicas y los daños estructurales complican las labores de rescate.

Javier Alzate recuperaba las pocas pertenencias que se salvaron de su casa en Pereira, con ayuda de un grupo de personas. El techo está a punto de colapsar. “Ya no hay más remedio, hay que sacarlas de ahí porque si llueve se acaba todo”, dijo el psicólogo de 79 años. “Genera mucha tristeza, uno compra la casita con mucho esfuerzo, 40 o 50 años bregando para conseguirla, la conseguí y a los poquitos días se va a pique”, lamentó.

Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.

El presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la “emergencia económica”, una medida que lo faculta a crear impuestos y modificar el presupuesto. También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas.

Una vez que pasen las horas críticas, la meta será encontrar soluciones de vivienda para la población afectada.

Muchas personas han pasado estas noches a la intemperie. “Tenemos que empezar a trabajar porque la gente ya no aguanta más estar en la calle”, dijo la gobernadora del Valle de Cauca, Dilian Francisca Toro.

El terremoto tuvo epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres del país. Allí ya terminó la fase de búsqueda y rescate, pero urgen las ayudas para los afectados.

Las autoridades han pedido a las guerrillas, que siembran terror en la zona, que permitan la entrada de víveres, medicinas y equipos gubernamentales.