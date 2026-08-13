Zinedine Zidane anuncia su primer fichaje para la selección de Francia: llega otra leyenda

Zinedine Zidane fue designado como nuevo entrenador de Francia hasta el Mundial 2030. En su primer movimiento para el cuerpo técnico, consiguió el fichaje de Fabien Barthez, legendario arquero campeón de la Copa del Mundo 1998 y la Eurocopa 2000.

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Barthez, de 55 años, será el responsable de entrenar a los porteros de la selección francesa.

Exjugador del Toulouse, Mónaco, Marsella y Manchester United, Barthez había trabajado previamente como consejero del equipo para los seleccionadores Raymond Domenech y Laurent Blanc, pero no ocupó ningún cargo durante los 14 años en los que Didier Deschamps dirigió a Francia.

Deschamps, Barthez y Zidane ganaron juntos como jugadores el Mundial 1998 de Francia, consiguiendo la primera estrella que pudieron bordar a su escudo.

La Federación Francesa de Fútbol anunció también la contratación como asistentes de David Bettoni y Hamidou Msaidie, colaboradores próximos a Zidane que ya trabajaron con él durante sus dos pasos por el Real Madrid.

Otra incorporación, Gregory Dupont, que ejercerá de Consejero de Estrategia y Rendimiento, también trabajó con Zidane en el conjunto merengue.

Nombrado como seleccionador el 28 de julio para suceder a Deschamps, Zidane dirigirá su primera convocatoria de los Bleus en septiembre y su partido debut como seleccionador será un duelo de Liga de Naciones en Turquía, el 25 de septiembre.

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Inicia la era Zidane

Zidane quedó para siempre en la historia del fútbol francés como la figura del equipo que ganó el primer Mundial del país en 1998. 20 años después de su retirada como jugador, toma las riendas de su selección como entrenador.

El 9 de julio de 2006, Zizou se despidió como futbolista de la manera más extraña, con una expulsión por un cabezazo a Marco Materazzi durante la final mundialista ganada en penales por Italia ante Francia en Berlín.

Fue un triste epílogo para una carrera inolvidable, que como jugador lo llevó no solo a ganar el Mundial de 1998, sino también una Eurocopa (2000) con Francia y una Liga de Campeones con el Real Madrid (2002), que consiguió con una volea memorable en la final ante el Bayer Leverkusen.

Zinedine Zidane junto a Fabien Barthez en un amistoso con Francia. Foto: Corbis via Getty Images

Después de 14 años de Didier Deschamps como seleccionador francés, adornados por el título mundial de 2018, la elección de Zidane parecía lógica e incluso un secreto a voces.

“El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería”, confesó en su rueda de presentación. “Es algo diferente a entrenar un club, pero no me da miedo. Es lo que quería hacer. Tendré equilibrio entre mi vida personal y la selección de Francia y eso me encaja perfectamente”, declaró.

Bajo sus órdenes tendrá una generación plagada de estrellas que encabeza Kylian Mbappé, seguido por Ousmane Dembelé, Michael Olise, William Saliba y Dayot Upamecano, entre otros.

*Con información de la AFP.