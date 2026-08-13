Jhon Arias fue honesto y dio su opinión sobre la continuidad de Néstor Lorenzo en Colombia

Jhon Arias ha sido una de las piezas claves en el proceso de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia, pero muchas veces fue sustituido en momentos clave de la Copa América, eliminatorias y el Mundial 2026.

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En la llave contra Suiza, por ejemplo, fue sustituido al minuto 65 para dejarle su lugar a Jáminton Campaz. Ese cambio recibió muchas críticas en redes sociales, pues Arias estaba siendo el conductor en el mediocampo de Colombia.

Esa misma situación le ha sucedido en partidos de eliminatorias sudamericanas o Copa América, sembrando dudas sobre el criterio del cuerpo técnico.

Néstor Lorenzo renovó su contrato con la Selección Colombia por cuatro años más, decisión que generó controversia en los hinchas. En declaraciones para el Diario AS, Jhon Arias expuso su postura al respecto de continuar el proyecto bajo las órdenes del estratega argentino.

Jhon Arias reacciona al resultado del partido de Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Declaraciones de Jhon Arias sobre Néstor Lorenzo

“El profe Néstor ha sido ese conductor de este ciclo, es una persona altamente calificada y si la Federación le dio ese voto de confianza es porque creen que es la persona idónea para conducirnos a un nuevo ciclo y de la mano de él conseguir cosas importantes”, declaró.

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Jhon Arias considera que “es un gran voto de confianza, es una responsabilidad que trae consigo esa renovación, de continuar haciendo las cosas bien, de continuar esa base que se tiene de trabajo y de mejorar las cosas que nos han costado, ser una Selección más sólida y más victoriosa”.

La eliminación del Mundial 2026 todavía retumba en la memoria de los jugadores, incluido Arias. “Creo que con la calidad humana que se tiene en Colombia y con la calidad de jugadores que tenemos y con todo lo que pudimos demostrar en el Mundial, queda esa sensación de rabia y de impotencia por salir de manera prematura”, dijo.

Después de ese partido contra Suiza, Arias fue autocrítico y pidió medidas para empezar a cosechar logros deportivos. “De cara a este nuevo ciclo y a de todo lo que se viene, evidentemente se necesitan cambios, cambios actitudinales, cambios de muchos factores que van mucho más allá de lo netamente deportivo, creo que como todos los colombianos estamos expectante de lo que será este nuevo proceso, nosotros debemos tener esa responsabilidad de ya conseguir cosas importantes con la Selección y dejar nuestro nombre marcado y con lo hecho recientemente nos ha mostrado que tenemos la capacidad de poder hacerlo”, apuntó.

Sobre su situación individual, dijo: “Todo jugador o persona le gusta sentirse valorado, no es un secreto, a todos nos gusta sentirnos importantes. Sé la persona que soy, el jugador que soy, sé lo que valgo independientemente de cualquier cosa”.

“Siempre estoy tranquilo, sé que he dado lo mejor, me entregado en cuerpo y alma por la camiseta, un día fue un sueño y siempre que tengo la responsabilidad de estar, así lo voy hacer. Sé que en algunos momentos hay margen para mejora y a eso es lo que le apunto”, sentenció.