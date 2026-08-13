La historia del jugador de América que vivió los tres terremotos de 2026 en Venezuela y Colombia

Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto que azotó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, en horas de la mañana. Varios jugadores profesionales del Deportivo Cali y América de Cali resultaron afectados por daños en sus viviendas y heridas en el cuerpo.

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Pero la historia más impactante es la de Edson Tortolero, futbolista venezolano que llegó al América este semestre procedente de Carabobo FC. El atacante de 28 años venía de vivir los dos devastadores terremotos que golpearon a Venezuela en el mes de junio y le tocó pasar una situación similar en sus primeros días en la capital vallecaucana.

Tortolero vive en Cali sin su esposa, que está embarazada y se quedó en el vecino país mientras logran asentarse en Colombia.

Iván Vélez, gerente deportivo del América, manifestó su solidaridad con el caso del jugador venezolano. “Hay un caso muy particular y es el de Edson Tortolero. Viene de vivir una situación muy difícil en Venezuela”, indicó.

Edson Tortolero, futbolista venezolano del América de Cali. Foto: @Americadecali

“Él es muy amigo del jugador argentino que perdió toda su familia. Cuando llegó, en medio de la empatía, nos contó lo que había vivido en ese momento porque él había ayudado a sacar a la familia de su amigo, que lamentablemente estaban fallecidos”, relató Vélez.

Tortolero ha recibido apoyo psicológico en el América de Cali. “Ahorita volver a vivir esta situación no ha sido nada fácil para Edson. Su esposa todavía está lejos, está lejos de su casa, de su hijo y de su bebé que viene en camino. No es fácil. Hemos tratado de estar muy pendientes de él y dándole el apoyo que necesita”, agregó.

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Licas Trejo fue el jugador argentino que perdió su familia en los terremotos de Venezuela: su esposa y sus dos hijos murieron tras el colapso de un edificio en Playa Grande (La Guaira). Edson Tortolero fue uno de los que le tendió la mano para buscar los cuerpos entre los escombros y hacer labores de rescate junto a las autoridades.

¿Quién es Edson Tortolero? Carrera y logros

Edson Tortolero juega como extremo derecho y nació en la ciudad de Valencia, capital del estado de Carabobo. Su carrera profesional se ha desarrollado fundamentalmente en Venezuela, aunque también tuvo experiencias por Panamá y Eslovaquia.

Antes de llegar al América de Cali jugó en Carabobo FC, donde disputó 165 partidos oficiales, marcó 35 goles y dio 9 asistencias.

Con el conjunto escarlata ha disputado cuatro partidos en total, tres en la Liga BetPlay y otro más por Copa Colombia. El venezolano fue titular en la goleada histórica contra Boyacá Chicó y dio pinceladas de la calidad por la que vino a probar suerte en la Liga BetPlay.