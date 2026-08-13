Se confirmó rotura de ligamento para jugador colombiano: será baja de hasta nueve meses

Para un futbolista, una lesión de consideración puede marcar un antes y un después en su carrera deportiva. Esta vez, a Gabriel Fuentes le tocó sufrir una de gran magnitud.

El lateral, que surgió en Junior de Barranquilla y fue tenido en cuenta por la Selección Colombia de mayores en algún proceso de los últimos años, será baja de hasta nueve meses.

De acuerdo a la información suministrada por el club del que hace parte, Fortaleza de Brasil, el defensor “sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda durante el partido contra el Cuiabá, disputado el pasado domingo (9), correspondiente a la serie B del campeonato brasileño”.

“Tras la evaluación clínica y las pruebas de imagen, se diagnosticó una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA), asociada a una rotura de menisco, lo que indicaba la necesidad de tratamiento quirúrgico”, agregó, confirmando la necesidad de una cirugía.

Sin confirmar la fecha de la intervención, sí resaltó el dato del tiempo de recuperación que estima. Para el club, no hay chance de que Fuentes vuelva a jugar durante 2026.

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“El procedimiento se realizará en los próximos días y, tras la cirugía, el atleta comenzará el proceso de rehabilitación con el Departamento de Salud y Rendimiento. Se prevé que pueda retomar sus actividades deportivas en un plazo de nueve meses”, sentenció.

“¡Fortaleza le desea al atleta una pronta recuperación!”, terminó la misiva.

Había ido a la ‘B’ para tener rodaje

Fluminense apostó por Fuentes al contratarlo en 2024 proveniente de Real Zaragoza de España.

En el año de su arribo al cuadro de Brasil, el lateral jugó apenas seis encuentros. Para el año siguiente sumó 11 y, justo por ello, es que Flu aprobó que para que tuviera más continuidad fuera a Fortaleza en 2026.

Hasta la fecha de su lesión durante el año en curso, el surgido en Barranquilla había jugado un total de 26 partidos. En una de esas oportunidades, aportó a los suyos con una asistencia.

Ahora, esa buena racha se frena producto de la grave lesión sufrida en el elenco del estado de Ceará.

Brasil, tierra de lesiones para los colombianos

Luis Sinisterra, de procesos recientes en la Selección Colombia, también sufrió una nueva lesión grave en su historial mientras milita en Brasil.

Luego de que se le hubiese visto durante el Cruzeiro vs. Botafogo de finales de julio con gestos de dolor fuerte, salió semanas atrás el reporte oficial por parte del elenco de Belo Horizonte.

Jhon Lucumí y Luis Sinisterra en la Copa América 2024. Foto: Getty Images

Desde la primera parte de la misiva, el club dio a conocer que se trata de algo grave: “Cruzeiro informa que ha concluido los exámenes del atacante Sinisterra y el tratamiento indicado para el caso es un procedimiento quirúrgico en el muslo izquierdo”.

“En decisión compartida entre el atleta y el Cruzeiro, la cirugía se realizará la próxima semana, en Finlandia, por el médico Lasse Lempainen, principal referencia mundial en el tratamiento de lesiones en el muslo”, informó el club.

Sobre el tiempo de recuperación, no existe una certeza porque dependerá de la evolución que vaya mostrando Luis. Expertos médicos hablan de una rehabilitación que podría oscilar entre cinco y seis meses.