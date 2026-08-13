Andrea Petro tomó decisión tras terremoto en Colombia e hizo importante anuncio: “Me ha afectado muchísimo”

El fuerte sismo de magnitud 7.4 registrado en Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto generó alarma en diferentes departamentos. Debido a la intensidad del movimiento telúrico, numerosos ciudadanos decidieron salir de sus casas, oficinas y establecimientos como medida preventiva, mientras se adelantaban las primeras verificaciones.

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Una vez que se conocieron los reportes iniciales sobre la emergencia, los organismos de socorro activaron sus protocolos y enviaron equipos a los sectores donde se sintió con mayor fuerza. El objetivo de estas labores fue determinar si el fenómeno había ocasionado daños en viviendas, edificios, vías u otro tipo de infraestructura.

Durante el transcurso de la jornada, las autoridades mantuvieron las labores de evaluación y atención en las zonas afectadas, al tiempo que se recopilaba información para establecer el alcance de las consecuencias provocadas por el movimiento telúrico.

En medio del panorama que atraviesa el país, las miradas de algunas personas se posaron en un reciente video que publicó Andrea Petro, donde comentó lo afectada que estaba por esta situación.

La hija de Gustavo Petro indicó que no había podido grabar un video hablando a la cámara, ya que se sentía muy mal por el contexto en las ciudades colombianas. Allí fue cuando pidió que se actualizara la información de los desaparecidos y las víctimas, de forma que ella lo compartiera correctamente.

Indicó que tomó una decisión en medio de la emergencia, alistándose para viajar pronto a Colombia para ayudar en todo lo que sea posible. Aunque sigue respaldando desde la distancia, sabe que es clave no estar con los brazos cruzados.

“Mi cuenta sigue a disposición de la gente. Desde el primer momento, mis redes están abiertas para ayudar a encontrar desaparecidos, transmitir mensajes y visibilizar las urgencias”, escribió.

“Pero necesito que me ayuden a actualizar la información. Muchos datos ya son antiguos y necesitamos saber qué casos siguen vigentes, quiénes ya fueron encontrados y qué personas continúan desaparecidas. Envíenme las actualizaciones. Mi cuenta está aquí para ustedes y para ayudar”, agregó.

De esta forma, Andrea Petro mencionó que se centrará en brindar ayuda a los más necesitados de esta tragedia, buscando formas para que todo avance mejor.