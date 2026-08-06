Verónica Alcocer salió al paso de los rumores sobre su reciente viaje al exterior y aseguró que su salida de Colombia no está relacionada con las versiones que apuntan a un supuesto pedido de asilo tras el cambio de Gobierno. La exesposa del presidente Gustavo Petro explicó que el desplazamiento obedecía a asuntos personales que ya estaban programados.

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Por medio de una publicación en su cuenta de X, Alcocer indicó que dejó el país con un boleto de regreso confirmado y enfatizó que tanto su familia como su proyecto de vida permanecen en Colombia, por lo que tiene previsto retornar en los próximos días. El pronunciamiento se produjo a pocas horas de la finalización del mandato de Gustavo Petro.

En ese mismo mensaje, la ex primera dama aseguró que continuará atendiendo los llamados de las autoridades frente a las investigaciones que la mencionan. Según afirmó, desde el comienzo ha colaborado con la justicia y mantendrá esa disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Ante esta decisión, Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, decidió reaccionar en redes sociales al anuncio, dejando un particular mensaje.

En lo que quedó registrado, la empresaria compartió una historia con el trino de la exesposa de su padre, plasmando lo que pensaba al respecto. Aunque fue algo sencillo y puntual, mostró que no consideraba que fuera la mejor “actitud”.

“Esa no es la actitud”, escribió en el contenido, agregando en otro post que “el 7 de agosto le quitaban el bozal”.

Andrea Petro habló sobre decisión de Verónica Alcocer Foto: Instagram @andreapetro91

El nombre de Alcocer volvió a cobrar relevancia luego de la publicación de unos audios revelados por SEMANA en los que Eva Ferrer, quien fue una de sus personas de confianza, hace referencia a supuestos actos de corrupción que involucrarían a la primera dama. Frente a esas versiones, Alcocer ha negado cualquier irregularidad y ha reiterado que responderá ante la Fiscalía y las demás autoridades competentes por las acusaciones que han surgido en su contra.