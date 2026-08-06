Verónica Alcocer salió del país, horas antes del final del Gobierno Petro, y tras escándalo por grabaciones de Eva Ferrer

Verónica Alcocer, la exesposa del presidente Gustavo Petro, informó en sus redes sociales que salió del país y anticipó que regresará en los próximos días, saliéndole al paso a las múltiples especulaciones que dan cuenta de que buscaría asilo tras la llegada de Abelardo De La Espriella al poder.

El pronunciamiento lo hizo en su cuenta de X en la mañana de este jueves, 6 de agosto, a pocas horas de que Petro abandone la Casa de Nariño: “Por compromisos personales agendados previamente, salí del país con mi tiquete de regreso. Toda mi vida y mi familia están en Colombia. En unos días volveré”.

Ángela Benedetti siembra dudas sobre Verónica Alcocer: “¿Saldrá del país?”

En el mismo mensaje, ella aclaró que está dispuesta a darle la cara a la justicia por las versiones que salpican en aparentes hechos irregularidades durante el mandato de su exesposo: “Desde el inicio, nos pusimos a disposición de la justicia con transparencia de cara a esclarecer la verdad y así seguiremos”.

Alcocer está en el ojo del huracán por una serie de audios que reveló SEMANA, donde su entonces mejor amiga, Eva Ferrer, contó presuntos hechos de corrupción en los que estaría relacionada la primera dama de la nación. Ella, por el contrario, negó los señalamientos y le dijo a la Fiscalía que rendiría cuentas por las acusaciones.

“El modo de vivir de la señora. (...) El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, dice Eva Ferrer de Verónica Alcocer. Foto: Fotomontaje SEMANA

En una carta dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo, declaró: “Con ocasión de las recientes publicaciones periodísticas que han generado interés público, quiero manifestarle a usted y al país que las afirmaciones que pretenden atribuirme conductas, compromisos o actuaciones irregulares carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad”.

Igualmente, la defensa de Alcocer le envió un derecho de petición al ente de investigación para que le informe si se abrió un expediente por los audios de Eva Ferrer, pues medios de comunicación documentaron la apertura de una indagación por las revelaciones de SEMANA.

Tras revelaciones de SEMANA, Fiscalía abre investigación sobre la “danza de los millones” que enreda a Verónica Alcocer