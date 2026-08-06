Expresidente de Hocol se destapa en SEMANA sobre encuentro con Manel Grau: ofreció interceder ante Ricardo Roa

SEMANA: ¿Qué contacto tuvo usted con el círculo de catalanes que rodea a la primera dama Verónica Alcocer?

Luis Enrique Rojas (L. E. R.): En marzo del año pasado, en medio de la persecución y hostigamiento por parte de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol en su momento, alguien se me acerca. Me preguntó si me interesaba hablar con Manel Grau, con el fin de que pararan los ataques en mi contra. Le dije que sí y concretamos una reunión con él.

Incluso se me hizo un señor decente. Me dijo que no le gustaba ni le parecía todo lo que estaba haciendo Roa en contra de mí y que él se ofrecía para hablar con él para que no me sacaran de Hocol. Dijo que él era muy cercano a la primera dama y que, al hablar como Manel con Ricardo, ese apoyo iba a estar soportado por la primera dama. Le dije que, más que continuar en Hocol, lo que me interesa es el tema de seguridad, es que no me sigan amenazando y que no se les ocurra hacer algo contra mi vida o generar falsas noticias para perjudicar mi reputación.

SEMANA: ¿Fue a cambio de algo esa intermediación con Ricardo Roa?

L. E. R.: No me pidió absolutamente nada. Yo sí le pregunté, en caso de colaborarme, qué le debía. Le pregunté: ‘¿Qué favor me vas a pedir?’. Me dijo: ‘Nada, absolutamente nada’. Que si veía la necesidad, me iba a molestar con una o dos hojas de vida.

Le dije que sí, que si me ayudaba con la seguridad, lo haría, siempre y cuando cumplieran requisitos y existieran las vacantes. Me lo dijo porque se lo pregunté, pero no me pidió un favor por la ayuda que me iba a prestar.

Manel Grau Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

SEMANA: ¿Manel Grau sí habló con Ricardo Roa?

L. E. R.: Yo presumo que Manel sí habló con Ricardo Roa. En un par de oportunidades, Roa me dijo que por qué me había acercado a Manel y que por qué estaba buscando la ayuda o protección de Manel. Yo, en su momento, le dije que no. Roa me dijo que, con el respaldo de Manel, estaba buscando el respaldo de la primera dama. Por ese comentario intuyo que Manel sí intercedió por mí.

SEMANA: Pero esto no funcionó, dado que a usted lo terminan sacando de Hocol.

L. E. R.: Luego vino mi salida, sacaron artículos con mentiras sobre mí y también salió mucha gente que vino conmigo a Hocol. Fueron 14 directivos adicionales, que es una muestra de la persecución y hostigamiento en contra de mi administración. En junio me suplantaron las cuentas en Davivienda, sacando créditos a mi nombre utilizando documentación que solo tenía Hocol, entre otros hechos que son objeto de investigación en la Fiscalía.

SEMANA: ¿Era conocida esa cercanía de Verónica Alcocer y los catalanes con Ricardo Roa?

L. E. R.: En ese momento mucha gente hablaba de los catalanes y que los catalanes eran cercanos a Roa, entre ellos Manel, quien también decían era cercano a la primera dama.

SEMANA: En Hocol, bajo su presidencia, ¿se acercaron los catalanes o alguna otra persona, a nombre de Verónica Alcocer, para hacer algún tipo de solicitud?

L. E. R.: Nunca. Nunca fueron a pedir algo para la primera dama o para ellos. Sobre todo, porque sabían que, de habérmelo pedido, sabían qué tipo de persona soy. Sabían que la respuesta era un no. No era un tipo que accedía a las cosas que me pedían o que me dejaba intimidar por el poder. Esa fue la única vez que hablé con Manel.

SEMANA: ¿Qué sigue en el proceso por tráfico de influencias que adelanta la Fiscalía contra Ricardo Roa, del que usted es víctima?

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L. E. R.: Solicité ser tenido en cuenta como víctima de este proceso, lo cual fue aceptado por la Fiscalía. Significa que, además de testigo, soy víctima. Estamos evaluando medidas, entre ellas solicitar la prohibición de que Ricardo Roa salga del país, pero también revisaremos solicitar su detención.

Ricardo Roa fue mencionado dentro de los audios de Eva Ferrer. Foto: SEMANA, suministrada

SEMANA: ¿Cómo está Ecopetrol tras cuatro años del Gobierno Petro?

L. E. R.: Con la permanencia de Roa, Ecopetrol se ve muy afectada reputacionalmente. Sé que la mayoría de empleados, la moral de la empresa, está abajo. La empresa queda en cuidados intensivos. Dicen que la iguana se convirtió en una lagartija. Creo que más bien se convirtió en una salamanquesa. Es tan crítico que lo único que mantiene a Ecopetrol con vida es la guerra de Irán, pero si se llega a firmar la paz, está en riesgo de quebrarse al cabo de un año, de no tomarse las medidas necesarias.