José Mourinho tendría contundente postura sobre Vinícius Jr.: decisión sería clave en Real Madrid

En medio de la incertidumbre que hay en Real Madrid, sobre la continuidad o no de Vinicius Jr, apareció una versión que detallaría la importancia del técnico José Mourinho en cuanto al tema.

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Y es que el contrato de Vinicius Jr. en Real Madrid va hasta junio de 2027, por lo que estarían en negociaciones para tratar e extender el vínculo. En medio de eso, la prensa europea reporta que Arsenal podría intentar fichar al brasileño.

Pero Mourinho no tendría en sus planes dejar que Vini se vaya del Madrid. De hecho, se involucraría para que el jugador continúe en el equipo merengue, haciéndole saber que cuenta con él como pieza importante.

Así lo detalló el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X: “José Mourinho, personalmente involucrado en las discusiones sobre el nuevo contrato de Vinicius Jr, ya que ha estado presionando para que el brasileño se quede”.

Y añade: “El Real Madrid está confiado, José le dijo al club que quiere que Vini se quede y también le contó a Vini sobre los planes para que continúe”.

🚨⚪️ José Mourinho, personally involved in Vinicius Jr new contract discussions as he’s been pushing for the Brazilian to stay.



Real Madrid are confident, José told the club he wants Vini to stay and also told Vini about plans for him to continue. pic.twitter.com/D8IHOlNvcV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

Se vienen horas clave en cuanto al tema, pues en los próximos días debería quedar definida la situación del brasileño de cara al futuro.

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Traspaso de Gonzalo García al Fulham

El delantero español Gonzalo García, de 22 años, fue traspasado por el Real Madrid al Fulham inglés, donde estará dirigido por su antiguo entrenador Álvaro Arbeloa, anunciaron este lunes los dos clubes.

Gonzalo García deja Real Madrid y se muda a Inglaterra. Foto: Getty Images

El canterano de La Casa Blanca viene de cerrar su mejor temporada como profesional, con 8 goles marcados, seis de ellos en LaLiga.

Gonzalo firma por el club de Londres hasta 2031, con un año más opcional.

La prensa española menciona una cifra cercana a los 40 millones de euros (46 millones de dólares) por el traspaso, mientras que el Real Madrid se reservaría un 30% de los derechos del jugador.

Fulham confió semanas atrás las riendas del equipo a Arbeloa, que pasó la última media temporada en el Real Madrid.

El DT español conoce a Gonzalo desde los años de ambos en la cantera del club blanco.

“Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte de nuestro club durante once temporadas. Defendiendo la camiseta del primer equipo ha ganado 1 Mundial de Clubes y 1 Liga”, indicó el Real Madrid en un comunicado.

*Con información de AFP