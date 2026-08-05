Salió de Atlético Nacional y llegaría a Europa: reportan interés por un reciente campeón

Juan Bauzá, quien llegó a Atlético Nacional a mediados de 2025, y salió del cuadro verdolaga en junio de 2026, estaría cerca de llegar a Grecia. Su préstamo en el club verdolaga terminó, por lo que debió volver al FC U Craiova 1948 de Rumanía. Sin embargo, parece que allí tampoco va a continuar su carrera deportiva.

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Reportan que Bauzá despertó el interés de Levadiakos en Grecia. Todo apunta a que ese será su próximo destino, luego de haberse desempeñado en Nacional e, incluso, haber integrado la nómina que ganó la Copa BetPlay 2025.

Se espera que en las próximas horas, Bauzá sea oficializado como nuevo jugador del Levadiakos. La prensa argentina revela el movimiento en las últimas horas, con expectativa de lo que pueda ocurrir.

Juan Bauzá cuando juagaba con Atlético Nacional. Foto: Colprensa

“El argentino Juan Bauzá jugará en el Levadiakos de Grecia”

César Luis Merlo, periodista argentino cercano al mercado de pases, entregó la información por medio de su cuenta de X: “El argentino Juan Bauzá jugará en el Levadiakos de Grecia. Su último club fue Atlético Nacional. Llega libre y firmará contrato por un año, con opción de extender por dos más”.

🚨El argentino Juan Bauzá jugará en el Levadiakos de Grecia.

*️⃣Su último club fue Atlético Nacional. Llega libre y firmará contrato por un año, con opción de extender por dos más. pic.twitter.com/14AFcK1Upa — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2026

Además, el medio local Ahora ElDía de Gualeguaychú, ciudad natal de Juan Bauzá, también reportó lo siguiente: “La noticia fue confirmada por el periodista especializado César Luis Merlo y ratificada por Ahora ElDía tras consultar con el entorno del jugador”.

Y añaden: “Pepe Bauzá viene de disputar la última temporada en Atlético Nacional de Colombia, donde jugó 33 partidos, convirtió cuatro goles, repartió cuatro asistencias y se coronó campeón de la Copa Colombia a fines del año pasado”.

Ya son varios los equipos que adornan la carrera de Bauzá. Colón, Juventud Unida y Gimnasia de Mendoza, todos de Argentina, son algunos de ellos. Además, se ha desempeñado en el fútbol de Rumanía, por lo que Grecia se sumaría a la lista de países.

Además de Juan Francisco Bauzá, Nacional también presentó las bajas de David Ospina y Dairon Asprilla. A ellos se suma que Diego Arias no continuó en la dirección técnica, y que Gustavo Fermani salió de la dirección deportiva.

Así las cosas, fue un revolcón total en el mercado de pases para el verde de Antioquia, que ahora se concentra en pelear por la Liga y la Copa BetPlay de cara al cierre de este 2026.