Reporte médico de David Ospina desde México anticipa drástica decisión: DT lo confirmó todo

Apenas se despidió de Atlético Nacional y finalizó el Mundial 2026, se confirmó el nuevo club para David Ospina, quien llegó a México y fue presentado como nuevo jugador del Atlante FC. El colombiano llegó como agente libre tras terminar su contrato con el club verdolaga, que de inmediato aceleró por Franco Armani como reemplazo en el arco.

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Apenas en la tercera fecha de la Liga MX, se conoció un inesperado y durísimo reporte médico que anticipa una drástica decisión: David Ospina entra en un arduo proceso de recuperación, pero no se descarta que la recaída pueda consumar un retiro definitivo de las canchas en próximos días.

Así lo dio a entender el técnico Miguel Herrera, quien confirmó que David Ospina volvió a caer en su lesión de codo, misma que sufrió en épocas de Al Nassr en Arabia Saudita, donde no pudo demostrar todo su potencial debido a ese golpe en su brazo que lo sacó inmediatamente de competencia recién fichado para jugar con Cristiano Ronaldo.

David Ospina se resintió de su problema de codo y podría terminar anticipadamente su carrera. La información la dio el técnico del Atlante, Miguel Herrera pic.twitter.com/yNZQ2elZxE — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) August 4, 2026

Parece que la lesión no ha sanado por completo y, en México, el jugador sufrió una recaída. Según el entrenador del Atlante, Miguel Herrera, esta situación podría determinar un retiro anticipado del fútbol profesional.

No obstante, todo dependerá de su evolución médica, del tiempo que deba permanecer alejado de las canchas y de factores como los objetivos del equipo y el rendimiento del portero suplente como titular.

A esto se suma su presencia en la Selección Colombia, donde se le considera como una voz de mando y referencia, más que alguien que pueda marcar diferencia en la cancha por su condición de tercer arquero. La próxima convocatoria será para la fecha FIFA de septiembre y anhela recuperarse lo más pronto posible para no fallar en la convocatoria de Néstor Lorenzo.

Durísima lesión de Ospina en México

Cabe recordar que Ospina firmó contrato con el Atlante hasta mediados de 2027. El pasado 21 de julio entregó sus primeras declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México. “Muy emocionado de poder jugar y estar acá”, declaró.

David Ospina Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

David Ospina reconoció que en varias oportunidades fue buscado por equipos de la Liga MX, torneo en el que militan varios futbolistas colombianos. “En algunas oportunidades tuve conversaciones con algunos equipos, y siempre tuve ese pensamiento en la liga mexicana”, aseguró.

Sin embargo, una recaída en su lesión de codo lo mantiene nuevamente al margen de la competencia. Se espera conocer nuevos reportes médicos para determinar el tiempo que permanecerá de baja en este inicio de temporada.