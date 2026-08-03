La reacción de la prensa de Brasil por el mejor colombiano tras el Mundial 2026: “Lo hace todo sin alardes”

De ser un cambio fijo de Néstor Lorenzo en el Mundial 2026 a brillar en el fútbol brasileño con el Palmeiras. Jhon Arias es un completo show en este comienzo de temporada en Brasil; no se baja de la titular y responde con velocidad, regates y mucho gol, que le aumenta su valor y aumenta su voz en la zona ofensiva.

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Por los octavos de final de la Copa de Brasil, Palmeiras goleó 3-0 a Fortaleza, con Jhon Arias como la gran figura del partido disputado en el Allianz Parque de São Paulo. El volante colombiano anotó de cabeza el segundo gol del Verdao y participó activamente en la jugada del primero. El resultado deja al equipo muy cerca de los cuartos de final gracias a la ventaja de tres goles.

A sus 28 años, Arias se consolida como uno de los colombianos más destacados tras el Mundial de 2026. La prensa especializada en Brasil ha elogiado su rendimiento y destaca su estado físico, así como sus movimientos tácticos, que marcan la diferencia en Palmeiras.

Jhon Arias celebra el gol con el Palmeiras. Foto: Getty Images

“Es excepcional para el fútbol brasileño. Es un jugador versátil: recupera balones, realiza entradas, crea ocasiones y define”, destacó el medio Globo Esporte, uno de los más reconocidos de Brasil.

“Dinamismo, verticalidad y eficacia” son algunos de los calificativos que el medio especializado utiliza para describir el rendimiento del futbolista chocoano.

Más elogios para figura de la Selección Colombia

“El colombiano lo hace todo sin alardes. No juega con aires de estrella, aunque podría serlo. Por todas estas razones, encarna el espíritu competitivo de este Palmeiras que vuelve a emerger como aspirante a títulos”, dice Globo en uno de sus artículos.

Da la impresión de que Jhon Arias afronta este momento con un impulso adicional tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026, un torneo en el que quedó la sensación de que el equipo podía llegar más lejos. El volante fue habitual en la formación titular de Néstor Lorenzo y también una de las principales alternativas cuando no iniciaba los partidos.

“Le costó arrancar, pero cuando lo hizo, dominó por completo el partido. Se entregó en defensa, generando varios contraataques con intercepciones, participó en la jugada que derivó en el primer gol y marcó con un magnífico remate de cabeza en plancha”, describió Globo Esporte sobre la actuación de Jhon Arias frente a Fortaleza.

El chocoano es esperado en la próxima convocatoria de la Selección Colombia para la fecha Fifa de septiembre.