Joya que Néstor Lorenzo mandó al banco, quedó dentro de los mejores jugadores del Mundial 2026

La Selección Colombia finalizó su participación en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. La Tricolor quedó fuera de la competencia en la fase de octavos de final, luego de perder desde el cobro de tiros penaltis contra Suiza.

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A pesar de lo que gran parte de la prensa catalogó como una eliminación prematura, varios futbolistas del plantel dirigido por el director técnico Néstor Lorenzo registraron una actuación destacada. Uno de los nombres más resonados es, por ejemplo, el del mediocampista Gustavo Puerta, quien llegó al 11 titular como una sorpresa y terminó afianzándose.

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El desempeño de Puerta llamó la atención de los especialistas deportivos de todo el mundo. Su desempeño en el Mundial fue tan destacado que ya han iniciado rumores sobre su posible transferencia hacia equipos de ligas europeas con mayor presupuesto.

El análisis estadístico del torneo

Sin embargo, un informe técnico del Observatorio de Fútbol del CIES, un centro de investigación suizo enfocado en datos de este deporte, determinó que Puerta no fue el jugador con el rendimiento más alto del equipo.

Una vez finalizadas las semifinales de la Copa del Mundo, el observatorio entregó su estudio donde incluyó a un futbolista colombiano dentro de los diez mejores clasificados de toda la competencia.

Congratulations to #Argentina for their 6⃣th qualification to #FIFAWorldCup final out of six semifinals 😮 3rd best @impect_official powered #CIES Performance Index 📊 (88.8 out of 💯) behind #Spain & France #LeoMessi 🔝 for players (93.4) 🌱 More 👉 https://t.co/xWtpGD478j pic.twitter.com/eu4a8Q3LE9 — CIES Football Obs (@CIES_Football) July 16, 2026

El atacante Jhon Arias, actualmente en el Palmeiras de Brasil, superó en puntaje a figuras internacionales como Ousmane Dembélé, Harry Kane y Lamine Yamal.

Los parámetros de medición del CIES contemplaron variables como el quite de balón, el juego aéreo, la entrega de pases, las acciones ofensivas individuales y los tiros a puerta. El jugador nacido en Quibdó registró promedios superiores a la media del torneo en los aspectos de generación de peligro y efectividad.

Fortalezas y decisiones técnicas

Los datos del observatorio indicaron que la menor puntuación de Arias se ubicó en disputas por alto, una tendencia asociada por los analistas a su estatura de 1.68 metros. En contraste, sus estadísticas más altas se concentraron en los duelos individuales y en los pases previos a los remates de sus compañeros.

Rendimiento de Jhon Arias (azul), comparado con el promedio de los demás jugadores del Mundial. Foto: Observatorio de fútbol de CIES

La inclusión de Arias en este listado global generó debate sobre el manejo del plantel en los partidos de la fase de eliminación directa. El cuerpo técnico decidió sustituir al atacante en varios compromisos, dando ingreso a futbolistas como Jaminton Campaz o Kevin Castaño en la zona de volantes.

Con este análisis sobre la mesa, surge la pregunta sobre si era Jhon Arias el jugador diferencial que necesitaba Colombia en la cancha en esos minutos finales contra Suiza para haber podido avanzar a cuartos de final del Mundial 2026.