Canal para ver en vivo el partido Francia vs. Inglaterra: se define el tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra jugarán este sábado, 18 de julio, el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Será en el estadio Miami, con hora de arranque a las 4:00 p.m. (horario colombiano) y con transmisión por el canal DSports.

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Una tarea difícil les espera a ambos cuerpos técnicos. ¿Cómo motivar a unos jugadores que el martes y el miércoles creían firmemente que estarían en la final de Nueva Jersey?

Inglaterra la tocó con la punta de los dedos. Ganaba 1-0 contra Argentina en el minuto 85, antes de que Enzo Fernández y Lautaro Martínez voltearan el resultado en los últimos compases y citaran a la albiceleste con España el domingo.

Un enésimo milagro argentino y otra decepción para los Tres Leones, que no levantan un trofeo mayor desde su primer y único título mundial en 1966.

El seleccionador Thomas Tuchel, muy criticado en Inglaterra por su planteamiento ultradefensivo después del 1-0, aún lamentaba este viernes la ocasión perdida.

“Somos quienes más sufrimos y es una cicatriz que llevamos ahora, una derrota muy dolorosa, y tenemos que vivir con esta derrota más que nadie”, declaró en rueda de prensa.

“Nadie quiere estar mañana en este partido”, añadió sobre el enfrentamiento contra Francia.

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, durante un entrenamiento. Foto: AFP

Lidiar con la frustración

Didier Deschamps también tendrá que encontrar el mensaje para movilizar a sus tropas.

“No tenemos el partido que queríamos (...), pero hay un deber cuando uno lleva esta camiseta”, dijo el técnico el viernes en rueda de prensa en Miami.

“Hay una responsabilidad (...) respecto a millones de franceses y francesas que nos apoyan, que han vibrado de emoción y que también han sufrido decepciones”, añadió en la víspera de su último partido al frente de Francia, con la que ganó un Mundial como jugador en 1998 y otro como entrenador en 2018.

La caída fue brutal para los bleus, a los que la mayoría de la prensa y los analistas veían como máximos favoritos para ganar el domingo.

Confiada en sí misma, Francia llegaba al choque contra la Roja tras superar fácilmente a Marruecos en cuartos (2-0) y después de un Mundial en el que estuvo sobresaliente en varios partidos.

Tenía además un cuarteto ofensivo envidiado y temible con Kylian Mbappé, el Balón de Oro Ousmane Dembelé, Michael Olise y Bradley Barcola. Pura dinamita.

¿El resultado? Una derrota 0-2 ante una España brillante, que le confiscó la pelota y la condenó a perseguir sombras por el césped.

En Miami, un escenario exigente por el calor húmedo del verano, habrá que ver si los técnicos repiten con sus titulares o si aprovechan para darles tiempo de juego a quienes no pudieron disfrutar mucho durante el torneo.

Deschamps anunció que haría cambios contra Inglaterra porque algunos de sus hombres no pueden jugar y también por otros motivos que no quiso especificar.

Didier Deschamps, entrenador de la selección de Francia. Foto: Getty Images.

¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026?

Estadio : Nueva York Nueva Jersey.

: Nueva York Nueva Jersey. Fecha : domingo, 19 de julio.

: domingo, 19 de julio. Hora : 2:00 p. m. (hora Colombia).

: 2:00 p. m. (hora Colombia). Canal: DSports.

*Con información de AFP