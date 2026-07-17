Anuncio oficial de Millonarios por la llegada de Álvaro Montero a Boca Juniors: ganaría un dineral

Ya no es un rumor, es una realidad. Este viernes, 17 de julio, Boca Juniors oficializó la llegada de Álvaro Montero y Sebastián Villa como nuevos refuerzos del cuadro xeneize, de cara al cierre de 2026.

Primeras palabras de Álvaro Montero como nuevo jugador de Boca: habló de Óscar Córdoba y el nuevo récord

Álvaro Montero definió su nuevo equipo: firma por cuatro años y le deja una fortuna a Millonarios

Solo faltaba la confirmación oficial, pues Villa y Montero ya habían sido captados por la prensa deportiva de ese país, haciéndose los exámenes médicos para poder firmar el contrato con la institución.

Para Sebastián Villa, se trata de su segundo paso por Boca Juniors. Caso contrario, Montero arriba a La Bombonera luego de un estelar paso por Vélez Sarsfield, equipo al que llegó luego de varios años en Millonarios.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Álvaro Montero, arquero proveniente de Vélez Sarsfield, y Sebastián Villa, delantero proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza, firmaron contrato con la Institución y se incorporarán al plantel profesional el día sábado“, escribió Boca Juniors.

Comunicado Oficial: Álvaro Montero y Sebastián Villahttps://t.co/xJOKNhQQ9G — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 17, 2026

Millonarios: “Vélez hizo uso de la opción de compra por Montero”

El presente de Álvaro Montero ahora está en Boca Juniors, pero detrás hay una movida que favorece a Millonarios. El portero, de 31 años, dejó al embajador a mediados de 2026, y se fue en préstamo desde allí, hacia Vélez, donde se venía desempeñando.

Pues este viernes, Millonarios no anunció que Montero llegaba a Boca Juniors, sino que Vélez había ejecutado la opción de compra por Montero. Es decir, al cuadro de Bogotá le entraría un dineral por el movimiento del guardameta.

▶️ Comunicado Oficial Álvaro Montero pic.twitter.com/C19PFlcxnM — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 17, 2026

Desde antes de que Boca anunciara a Álvaro, el periodista Alexis Rodríguez había contado que Millonarios recibiría cerca de 1.8 millones de dólares. Esto por el préstamo-venta a Vélez Sarsfield, y un porcentaje de la llegada al cuadro xeneize.

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ALVARO MONTERO

Mañana presenta examenes médicos para llegar a Boca Juniors, entre miércoles y jueves ✍🏼 contrato (4 años) y Millonarios se verá beneficiado algo más de US$ 1.8 M (préstamo-venta de Vélez y % pequeño venta de… pic.twitter.com/Q7xP83VDwO — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) July 13, 2026

Así las cosas, el guardameta deja una importante ganancia también a Millonarios, además de los estelares desempeños que tuvo en el campo de juego, donde quedó en la historia como uno de los futbolistas que le ganó la final de liga a Nacional en 2023.

Sigue el legado de los colombianos en Boca Juniors

Desde Óscar Córdoba, pasando por Fabián Vargas, y muchos otros más colombianos que supieron defender el escudo de uno de los equipos más representativos de Argentina. Ahora, el legado continúa.

Álvaro Montero y Sebastián Villa arriban en un momento crucial para Boca Juniors, donde la falta de títulos ha hecho que los hinchas xeneizes expresen su preocupación por la situación del club en los últimos años.

Se viene un cierre de 2026 retador para un equipo que quiere recomponer el camino.