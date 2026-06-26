Álvaro Montero definió su nuevo equipo: firma por cuatro años y le deja una fortuna a Millonarios

Álvaro Montero cambia de equipo en Argentina. El arquero colombiano no continuará en Vélez Sarsfield y llegará a Boca Juniors con un contrato de larga duración que beneficia económicamente a Millonarios.

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“Ya hay acuerdo para comprarle el pase a Vélez y que el arquero firme un contrato por cuatro años”, informó el periodista argentino César Luis Merlo en las últimas horas.

Montero se encuentra concentrado con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Aunque se cierren todos los detalles de su fichaje, no será presentado hasta después de terminar la travesía en México, Estados Unidos y Canadá.

A los 31 años de edad dará el salto más importante de su carrera y disputará la Copa Sudamericana como principal objetivo a nivel internacional. En el cuadro xeneize estará bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, que hace pocos días fue anunciado como nuevo DT en reemplazo de Claudio Úbeda.

¿Cuánto gana Millonarios por la venta de Álvaro Montero?

En Millonarios ya se están frotando las manos por el éxito de este negocio. El conjunto embajador recibirá 1.4 millones de dólares por parte de Vélez Sarsfield, que hace uso de la opción de compra que tenían pactada.

Boca Juniors, por su parte, pagará 4 millones de dólares para quedarse con los derechos de Álvaro Montero. Un porcentaje de esa cifra también le corresponde a Millonarios.

El guajiro tenía contrato hasta 2027 con el cuadro albiazul. Su préstamo en Vélez terminaba a finales de este año; sin embargo, las partes se adelantaron a los hechos para negociar la opción de compra y la venta definitiva por el interés de Boca.

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Paradójicamente, Millonarios todavía sigue en la búsqueda de un nuevo arquero para reemplazar el vacío que dejó Montero. El semestre pasado sufrieron entre las rotaciones de Guillermo de Amores y Diego Novoa.

La dirección deportiva rescindió el contrato de Novoa y está negociando con De Amores para liberar el cupo de extranjero. En carpeta ya han sonado varios nombres como el antioqueño Joan Parra de Once Caldas y el argentino Javier Burrai de Sarmiento.

Álvaro Montero es suplente en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Esta será una decisión clave para el proyecto de Fabián Bustos en Millonarios. Varios partidos del semestre pasado se perdieron por errores imperdonables en el arco, una cuenta pendiente que costó dolores de cabeza a la hinchada.

Esa es la prioridad del equipo bogotano en este mercado de fichajes, más allá de que también se buscan refuerzos en defensa y ataque principalmente.

El objetivo que se trazaron es volver a ser importantes en la Liga BetPlay y asegurar la clasificación a los cuadrangulares semifinales. Millonarios lleva dos torneos consecutivos quedándose fuera de la fiesta, mal síntoma después de haber sido campeón en 2023 contra Atlético Nacional.