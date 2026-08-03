Gran asistencia de Álvaro Montero para salvar a Boca del desastre: obra de arte disimula la crisis

Como es habitual, otra vez en Boca Juniors hay presencia de jugadores colombianos. Luego del gran precedente que dejó Óscar Córdoba en el arco, el turno es para Álvaro Montero, reciente fichaje procedente de Vélez Sarsfield y con pasado en Millonarios, además de hacer carrera en la Selección Colombia.

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Montero está en su momento definitivo para ser ratificado en la Selección Colombia, además de no perder la titularidad en uno de los clubes más grandes de Argentina. En el fin de semana, Boca Juniors tuvo un durísimo examen contra Newell’s, por la tercera fecha de la primera división del fútbol argentino.

Boca iba perdiendo 2-1 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y las crisis era inminente. Fue hasta el minuto 81 que apareció la obra de arte de Montero para forzar el empate 2-2 y sumar un punto en condición de visitar para apagar un poco las críticas.

Álvaro Montero con Boca Juniors en Copa Sudamericana. Foto: Getty Images

Montero sacó largo y colocó la pelota al borde del área rival de forma precisa para impulsar la jugada de gol.

SAQUE LARGO DE MONTERO Y CONEXIÓN ENTRE FLORES, ARANDA Y VELASCO PARA EL 2-2 DE BOCA A NEWELL'S. pic.twitter.com/TSgFsO6RT9 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2026

Ahí fue cuando la conexión de Leonel Flores, Tomás Aranda y Alan Velasco tomó efecto para un golazo que tuvo imagen adicional con el mal retroceso del club de Rosario que permitió la avanzada de Boca hacia el empate.

El pase que salvó a Montero del desastre

Tras salvar a Boca Juniors en los penaltis de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile, Montero tomó un segundo aire en su titularidad, pero esta es una carrera de semana tras semana y no hay margen de error. El portero colombiano maquilla un poco su actuación con ese gran saque, pues en los dos goles de Newell’s dejó algunas dudas.

Pese a que no tuvo la responsabilidad total del tanto recibido, no se le vio rápido para lanzarse hacia su costado derecho donde entró el gol marcado por Matias Cócarro (50′) para el 1-1 parcial.

Nueve minutos después, nuevamente le remataron de lejos a Montero quien tampoco pudo evitar el tanto en contra. Luca Regiardo abrió el pie hacia costado izquierdo y la clavó al ángulo para el 2-1 parcial. Sin dejar posibilidades al portero guajiro.

Por eso su saque largo y preciso resulta ser clave en una visita difícil, en medio de presiones por título en Boca. Álvaro Montero espera ajustar detalles en su arco y así llegar con serias opciones de estar en la titular de la Selección Colombia en el mes de septiembre.