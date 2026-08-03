Jáminton Campaz agita el mercado: poderoso club buscaría ficharlo tras el Mundial con Colombia

Reportan desde Argentina que Club América de México estaría interesado en fichar en Jáminton Campaz. Se trata del atacante colombiano de 26 años, que jugó el Mundial 2026 con la Tricolor y que actualmente se desempeña en Rosario Central.

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Sorpresa total ha causado el rumor, pero también ha despertado todo tipo de comentarios. Campaz, criticado por su actuación contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, generó también una ola de comentarios de solidaridad por las amenazas que recibió.

“Jáminton Campaz interesa en Club América de México”

César Luis Merlo, cercano al mercado de pases, publicó en Superdeportivo de am México los detalles del movimiento que estaría haciendo América, desde México, para quedarse con los servicios del colombiano.

“El Club América puso sobre la mesa una propuesta económica atractiva para adquirir la ficha del jugador (Campaz). A pesar del fuerte interés mexicano, la dirigencia de Rosario Central evalúa con cautela la salida de su estrella, dado que el equipo lo considera una pieza indispensable en su esquema ofensivo”, dice el medio referenciado.

🚨El América pretende a Jaminton Campaz y ya hizo una oferta a Rosario Central.

🤝@urieliugt https://t.co/cnMne3vLXr pic.twitter.com/okuY40Xt2q — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 3, 2026

Y añade: “El deseo del futbolista de mejorar sus condiciones contractuales podría inclinar la balanza a favor de la escuadra azulcrema en los próximos días”.

Jáminton Campaz, un nombre ya reconocido en Rosario Central

Campaz tiene contrato con Rosario Central hasta diciembre de 2026. Llegó en febrero de 2023, con un préstamo a Gremio de Brasil en medio (diciembre de 2023) y después se consolidó como una de las figuras en el cuadro argentino.

Con los canallas ha levantado la Copa de la Liga (2023) y el campeonato de Primera División (2025). De hecho, coincidió con el histórico Miguel Ángel Russo, técnico que le sacó bastante potencial y con el que creó un vínculo bastante mediático.

Jáminton Campaz se ha vuelto un nombre bastante fuerte en Rosario Central. Foto: Prensa Rosario Central

Resta esperar lo que ocurra con el futuro de Jáminton, un nombre que ha sido tendencia, entre la prensa y los aficionados, a lo largo de las últimas semanas.