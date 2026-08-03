Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de agosto

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importante para quienes buscan una guía en las energías del universo.

Es por esto que, por medio del portal El Herald de México, sus familiares comparten información de los escritos que dejó en su poder y actualizan a sus seguidores.

Para el martes 4 de agosto destaparon el horóscopo en compañía de algunas recomendaciones y los números de la suerte para incrementar las posibilidades de llevarse millonarios premios en juegos de azar como chances y loterías.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La jornada estará marcada por un crecimiento espiritual que le permitirá comprender mejor su entorno y convertirse en una fuente de inspiración para otras personas.

Números de la suerte: 36, 12 y 27.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El apoyo de las personas cercanas será fundamental para alcanzar sus objetivos. También será un buen momento para reconocer sus fortalezas, trabajar en los aspectos que desea mejorar y valorar todo lo positivo que tiene para ofrecer.

Números de la suerte: 32, 44 y 26.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La curiosidad y el deseo de aprender abrirán nuevas puertas en el plano profesional. Capacitarse o adquirir nuevos conocimientos le permitirá destacarse y asumir mayores responsabilidades dentro de su entorno laboral.

Números de la suerte: 9, 14 y 2.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Sus metas estarán más claras que nunca y surgirán oportunidades para crecer profesionalmente. Los proyectos relacionados con la creatividad, la comunicación, la tecnología o los negocios contarán con un impulso especial durante esta etapa.

Números de la suerte: 5, 30 y 19.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Mantener el equilibrio emocional será clave para fortalecer las relaciones sentimentales. En el ámbito laboral, la confianza y la iniciativa le permitirán dar pasos importantes hacia objetivos que llevaba tiempo persiguiendo.

Números de la suerte: 48, 29 y 3.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Buscar espacios para disfrutar, compartir con nuevas personas y mantener una actitud positiva contribuirá a mejorar su bienestar. Evitar pensamientos negativos será esencial para conservar el equilibrio emocional.

Números de la suerte: 49, 8 y 10.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La sinceridad marcará sus conversaciones durante el día. Su intuición estará especialmente desarrollada, lo que le permitirá comprender con facilidad las verdaderas intenciones de quienes lo rodean y tomar decisiones con mayor seguridad.

Números de la suerte: 44, 2 y 15.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Será importante mantener la calma y evitar que las preocupaciones afecten su tranquilidad. Una buena organización le ayudará a cumplir con sus responsabilidades sin sobrecargarse, mientras que aceptar apoyo de otras personas facilitará el camino.

Números de la suerte: 31, 42 y 15.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La fortuna estará de su lado y le permitirá afrontar los desafíos con mayor confianza. También mejorará la comunicación con su familia y encontrará un equilibrio emocional que le ayudará a dejar atrás situaciones que antes le generaban preocupación.

Números de la suerte: 18, 3 y 11.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El amor ocupará un lugar importante durante esta jornada. Habrá espacio para fortalecer la relación de pareja, disfrutar de momentos especiales y encontrar un balance entre la vida personal y las responsabilidades profesionales.

Números de la suerte: 50, 1 y 21.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será un momento ideal para dejar atrás inseguridades y atreverse a explorar nuevos caminos. Además, las decisiones financieras tomadas con inteligencia podrían traducirse en mejores resultados y una mayor estabilidad económica.

Números de la suerte: 18, 40 y 12.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La organización y la disciplina serán fundamentales para evitar el agotamiento. Planificar mejor el tiempo, mantener hábitos saludables y actuar con paciencia permitirá enfrentar los retos del día con mayor serenidad y confianza.

Números de la suerte: 5, 44 y 39.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.