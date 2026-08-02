Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de agosto, según Walter Mercado

Con la llegada de agosto de 2026, muchas personas buscan mejorar su situación económica y, por ello, deciden probar suerte en diferentes juegos de azar, como las loterías y los chances.
Entre quienes creen en la astrología y las energías, los mensajes de Walter Mercado siguen siendo una referencia. Aunque el reconocido astrólogo y vidente puertorriqueño falleció en 2019, su legado continúa vigente gracias a las predicciones que su familia comparte para cada signo del zodiaco.
Para este 3 de agosto, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas y encargada de mantener vivo su legado, reveló los números de la suerte que, según la tradición del astrólogo, podrían favorecer a quienes esperan quedarse con un millonario premio.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La jornada favorece la organización de prioridades y el cuidado de la energía personal. En el plano sentimental, conviene actuar con mayor cautela antes de asumir nuevos compromisos.
Números de la suerte: 37, 1 y 19.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Mantener pensamientos positivos ayudará a atraer oportunidades y estabilidad. También será un momento favorable para destacar en el ámbito profesional gracias a la creatividad y la originalidad.
Números de la suerte: 41, 5 y 8.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Sus palabras tendrán un impacto positivo en quienes lo rodean, mientras que aprenderá a concentrarse más en su propio bienestar y a disfrutar de los pequeños momentos de la vida.
Números de la suerte: 13, 24 y 6.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La paciencia será fundamental para superar cualquier diferencia y comprender que los vínculos se consolidan con el tiempo.
Números de la suerte: 34, 29 y 16.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Es una jornada propicia para dejar atrás situaciones del pasado que frenaban su crecimiento personal. La reflexión le permitirá tomar mejores decisiones en el amor y abrirse a nuevas oportunidades con mayor madurez.
Números de la suerte: 39, 11 y 31.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Los asuntos financieros ocuparán buena parte de su atención. Será recomendable controlar los gastos innecesarios y buscar alternativas para incrementar los ingresos, incluso mediante actividades temporales que aporten estabilidad económica.
Números de la suerte: 18, 4 y 21.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Dejar atrás resentimientos y adoptar hábitos más saludables contribuirá a recuperar el equilibrio. También será un buen momento para reducir el estrés y cuidar la salud.
Números de la suerte: 44, 20 y 17.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Lo más conveniente será mantenerse al margen de conflictos ajenos y permitir que cada persona asuma sus propias responsabilidades. También será importante cuidar tanto la salud física como la mental.
Números de la suerte: 10, 51 y 42.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Aunque puedan surgir críticas, la confianza en sus capacidades le permitirá avanzar y aprovechar oportunidades que favorecerán especialmente su desarrollo profesional.
Números de la suerte: 1, 33 y 25.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Defender sus opiniones con respeto ayudará a evitar conflictos y fortalecerá las relaciones personales.
Números de la suerte: 40, 35 y 17.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Una noticia inesperada podría cambiar el rumbo de la jornada. La suerte estará de su lado para asumir retos y aprovechar oportunidades que antes parecían lejanas. Será un buen momento para confiar en sus decisiones.
Números de la suerte: 6, 15 y 28.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Escuchar los consejos de las personas cercanas y pensar antes de actuar permitirá mantener la armonía y evitar malentendidos.
Números de la suerte: 2, 10 y 45.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.