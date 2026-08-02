Jáminton Campaz calló el Monumental: forzó error de Otamendi en River Plate y le causó ataque de ira

En Rosario Central, Jáminton Campaz hace lo que tanto se le pide en Selección Colombia. Este domingo, 2 de agosto, el atacante generó peligro y forzó al error de Nicolás Otamendi que desencadenó en el gol de los visitantes en el Monumental.

Al minuto 27, el atacante que estuvo con la Tricolor en la pasada Copa Mundo se hizo cargo de un ataque, lanzó un centro para un compañero suyo y corrió con la fortuna de que en el camino el tiro se desvió para irse adentro del arco riverplatense.

🔥🇦🇷 CENTRO DE CAMPAZ Y OTAMENDI EN CONTRA PARA EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL VS RIVER. pic.twitter.com/7DYWVXcaMD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 2, 2026

El defensa central, que recientemente llegó al millonario, en su afán por despejar terminó metiendo el balón en su propio arco, dando la chance a que Campaz y los suyos celebraran. El estadio de River quedó en silencio y ‘Ota’ tuvo una reacción donde la ira fue protagonista.

Posterior a eso, el cántico de las tribunas que se escuchó fue “movete River, movete”, pidiendo al cuadro local que reaccionase en busca de la victoria.

Corridas tres fechas de la Liga Profesional Argentina, los de la banda cruzada no han logrado levantar cabeza y acumulan tres derrotas al hilo. El DT, ‘Chacho’ Coudet, es el señalado por los malos manejos del plantel.

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Ante Barracas Central, Gimnasia y ahora, vs. Rosario Central, el equipo de Buenos Aires ha sumado derrotas seguidas que agudizan su crisis deportiva.

Ser colero de la tabla de posiciones del grupo B, también hace que la afición viva un descontento total con los jugadores y cuerpo técnico, entre los que se encuentra el colombiano Rafael Santos Borré, que no se ha pronunciado con gol, ni tampoco con asistencia en su regreso.

SILBIDOS PARA RIVER AL TÉRMINO DEL PT VS. CENTRAL. El Millo se fue 0-1 al descanso en el Monumental.



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Por otra parte, la polémica ronda a River por desprenderse de Juan Fernando Quintero. Hace algunas semanas avisaron que acababan el vínculo y, hoy día, no hay quién cree opciones de peligro para el histórico cuadro argentino.

De las amenazas a la alegría

Campaz fue responsabilizado de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026. Una opción manifiesta que el atacante no logró capitalizar vs. Suiza, fue el motivo para que llegase a recibir amenazas en su contra.

Los días posteriores a dicho mal resultado de la Tricolor en la Copa Mundo fueron de angustia para el futbolista nacional.

Jáminton Campaz, delantero de Selección Colombia Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Según lo manifestado por él mismo en sus redes sociales, mensajes de odio lo llegaron a intimidar.

“Mi Colombia, por favor, nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, expresó de cómo habían sido sus días a raíz de esas amenazas.

En su momento llegaron a reportar que Jáminton no pudo volver a Colombia justo por esos ataques. Ahora, para su fortuna el presente ha cambiado permitiéndole volver al país en el que está radicado y jugar sin presión para demostrar lo mejor de su rendimiento deportivo.