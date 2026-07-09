Jáminton Campaz dio la cara por eliminación de Colombia del Mundial 2026: pidió respeto

Siguen apareciendo los mensajes de los jugadores de Selección Colombia en sus redes sociales personales pidiendo excusas y lamentándose por la eliminación del Mundial 2026.

Uno que se había mantenido al margen de esto había sido Jáminton Campaz, señalado fuertemente por haber errado el remate de una acción que pudo ser el triunfo de la Tricolor vs. Suiza en el tiempo extra de los octavos de final.

Jáminton Campaz tras dilapidar una opción clara de gol con Colombia en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Aunque el atacante guardó silencio por un par de días, en las últimas horas emitió un extenso mensaje en el que hizo referencia a la tristeza vivida por la salida prematura del Mundial con Colombia. Allí exaltó los buenos momentos e hizo una reflexión de los malos.

Campaz pidió respeto

De entrada hizo referencia a su gol contra Uzbekistán. Dicho cabezazo en el Azteca lo marcó de por vida, al poder cumplir el sueño que tenía desde que era pequeño.

“Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre”, manifestó satisfecho por la oportunidad que le dio la vida.

“Quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este Mundial, a quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar. Gracias también a mi familia, que ha sido mi fuerza en cada paso y ha estado a mi lado en los momentos más felices y también en los más difíciles”, extendiendo sus agradecimientos le habló a los que estuvieron más cerca.

Ya después se adentró en darle un mensaje a Colombia. Dijo compartir la frustración y tristeza por no poder llegar más lejos en la Copa del Mundo.

“A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país", reconoció de su trabajo.

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“El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte”, reflexionó.

Y sobre el final de su misiva fue que pidió que pararan los ataques que ha recibido en contra: “Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo".

Amenazas hacia él y su familia

Camilo Pinto, periodista de Caracol Radio fue el que dio a conocer que al futbolista colombiano lo estarían amenazando a través de redes sociales.

Según el comunicador: “Jáminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol?”.

“Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés, y qué culpa tiene la hija de cinco años del jugador? Imbeciles!!”, denunció adjuntando un intimidante mensaje en contra de Campaz.